原标题：促进企业依法合规经营 增强民营企业家信心

本报讯 （记者吴晓璐）7月11日，在临近《中共中央 国务院出台关于促进民营经济发展壮大的意见》出台一周年之际，北京金融法院召开新闻发布会，通报涉民营企业案件审理情况、相关工作措施，并发布典型案例。

据北京金融法院党组成员、副院长薛峰介绍，北京金融法院约有50%的案件涉及民营企业，案件类型集中在金融借款合同纠纷、融资租赁合同纠纷、票据纠纷、保理纠纷、资产管理合同纠纷等案由。建院以来，北京金融法院共发布审判白皮书3份，发布典型案例7批，发送涉民营企业司法建议12份，进一步扩大规则辐射效应，促进企业依法合规经营，增强民营企业家的市场信心。

据介绍，北京金融法院坚持依法认定融资租赁和保理等非典型担保合法有效，不断拓宽民营企业融资渠道；对变相高利、明股实债等规避利率司法保护上限的畸高回报不予支持，降低民营企业融资成本；依法保护民营企业汇票持票人的票据追索权，便利企业经营中的资金融通；支持民营企业依法依规灵活用工，对企业投保雇主责任险后，无法认定损失原因的，依法适用比例原则酌定赔偿责任。

北京金融法院始终坚持“如我在诉”工作理念，持续完善立案、分流、调解、快审的衔接流程，推动大量金融纠纷在诉讼前端有效解决；充分发挥金融调解组织职能作用，协同监管机构、行业协会等开展多元解纷合作，多途径建立和完善金融纠纷调解专家库；不断践行善意文明执行理念，对被执行民营企业财产采取活封、活扣，维持企业稳定。

“我们在2022年7月携手北京市工商联成立‘优化营商环境工作室’，并于2024年4月与北京市工商联设立民营企业产权保护调解室，推动优化营商环境工作室机制迭代升级，将发力点从后端执行向立、审、执全流程延伸拓展，让服务民营企业半径更短、效能更实。”薛峰表示。

当天，北京金融法院党组成员、副院长宋毅发布了12个涉民营企业保护典型案例，这些案例涉及维护涉诉民营企业正常生产经营、支持民营企业科技创新、加强民营企业保险保障、降低民营企业解纷成本、化解经营风险助力民营企业脱困重生等。本次发布的十二个典型案例，既有法官通过诉前调解化解上市公司“退市警报”的典型做法，又有精准执行为保护企业经营开出“司法良方”的有益尝试。每一个典型案例都是北京金融法院服务保障民营经济健康发展，推动法治化营商环境建设的缩影。

“北京金融法院将始终坚持‘以审判树规则、以协同促治理’，在涉民营企业案件中坚持平等保护各类所有制经济、公平公正处理涉民营企业金融纠纷案件，全力营造安商惠企的法治化营商环境。”宋毅表示。

(责编：罗知之、陈键)

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