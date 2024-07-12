原标题：国际首个通信与智能融合的6G试验网成功搭建

科技日报北京7月11日电 （记者何亮）记者11日从北京邮电大学获悉，该校张平院士团队成功搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网（以下简称“6G外场试验网”），验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。

现有的经典通信技术处理信息的方式是“模块化”，主要靠资源堆叠提升网络性能，代价则是网络复杂度的极速攀升。且目前已逐步逼近理论极限，触及容量提升难、覆盖成本高、系统能耗大等技术“天花板”，如何突破这一制约是业界关切。

在语义信息论指导下，张平团队提出了语义基物理模型、智简编码传输、模分多址等多项代表性的语义通信关键技术，进而成功搭建6G外场试验网。此外，通过6G外场试验网，团队验证了语义通信在4G/5G链路上可以达到6G传输能力，语义信道容量突破了香农极限对通信系统的禁锢，3项通信核心基础指标（容量、覆盖、效率）均获得10倍的性能提升。上述研究成果已经形成了从基础理论、关键技术到实验验证的完整体系。

张平表示，6G外场试验网的成功搭建将为高校、科研院所等研发机构提供理论研究与关键技术前期验证环境，降低6G研究门槛，形成贯通理论、技术、标准和应用的全产业链创新环境，促进跨领域创新合作。

相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合，而这是通信技术演进的重要方向。张平认为，人工智能将提升通信的感知能力、语义理解能力。泛在通信的6G又将人工智能的触角延伸到各领域各角落。二者融合将加快形成数字经济新业态。

(责编：罗知之、陈键)

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