原标题：全国共划定海洋生态保护红线约15万平方公里

科技日报北京7月11日电 （记者操秀英）国务院新闻办公室11日发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书，并举行新闻发布会介绍有关内容。

自然资源部副部长、国家海洋局局长孙书贤在会上介绍，我国率先提出并划定生态保护红线。目前，全国共划定海洋生态保护红线大约15万平方公里，绝大多数红树林、珊瑚礁、海草床等典型海洋生态系统都已经纳入红线，在海上形成重要的蓝色生态屏障。

从2019年开始，自然资源部会同生态环境部、国家林草局等部门，结合国土空间规划编制，开展了生态保护红线的划定工作。“在划定过程中，我们坚持‘应划尽划’和‘实事求是’相结合的原则，基于海洋生态保护重要性评价，将生物多样性维护、海岸防护等生态功能极重要区，海岸侵蚀等生态极脆弱区优先划入海洋生态保护红线。”孙书贤说，红线还涵盖了大多数没有开发利用的无居民海岛以及海洋珍稀濒危物种分布区、候鸟迁徙路径栖息地和重要渔业资源产卵场等，对于海洋生物的栖息、洄游以及鸟类迁徙等都起到了非常关键的保护作用。

为了加强海洋生态保护红线管控，自然资源部还与相关部门出台了《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，规范了允许有限人为活动的具体类型和管理要求，以及国家重大项目占用的具体情形和审批程序，明确了生态保护红线的部门监管职责。在这个基础上，各省市结合各自实际，综合考虑原则性和灵活性，细化出台了更具地方特色、更具操作性的生态保护红线管控要求。

孙书贤表示，下一步，将加强与地方的协同联动，定期开展海洋生态保护红线保护成效评估，加大宣传力度，强化社会各界严守海洋生态保护红线意识，凝聚社会力量共同守护好海洋生态保护红线。

据悉，《中国的海洋生态环境保护》白皮书正文包含7个部分，分别是构建人海和谐的海洋生态环境、统筹推进海洋生态环境保护、系统治理海洋生态环境、科学开展海洋生态保护与修复、加强海洋生态环境监督管理、提升海洋绿色低碳发展水平、全方位开展海洋生态环境保护国际合作。

(责编：罗知之、陈键)

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