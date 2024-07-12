金 凤

原标题：数据资源“活”了 数字产品“火”了

“你们看，屏幕上的每个小圆圈对应一台农机，点击这个小圆圈，就能看到农机的基本信息、作业轨迹、作业面积。”科技日报记者近日来到位于南京市玄武区的国机数字科技有限公司，见到工作人员登录全国农机作业指挥调度平台，轻点鼠标，便显示出江西省赣州市安远县一台轮式拖拉机的农机编号、农机品目、工况信息、运行记录等信息。

目前，该平台已链接超91万台农机，每天可实时汇集农机运行数据。工作人员对这些数据综合分析后，可了解全国农机整体运行情况，从而统筹调配资源。

在玄武区，以国机数字科技有限公司为代表的一批数商，正在从数据资源中挖掘价值，探索数据市场化的落地应用场景。让数据资源“活起来”，玄武区正整合数据要素，促进数字技术科技成果赋能行业发展。

构建健康可持续的大模型产业生态

今年“五一”小长假期间，玄武区“一网统管”平台创新应用通用大模型技术，通过部署“数据分析AI助手”模块，帮助工作人员智能对比重点景区和街区客流变化数据，辅助高效决策。

开发这一模块的是玄武大模型工厂的研发团队。“AI助手模块上线后，使用者发出语音指令，平台就可以切换到相应的画面和数据，同时也可以根据指令，呈现数据的走向，生成报表，为疏解人流、舒缓交通拥堵提供解决方案。”玄武大模型工厂产品专家曹彦宾告诉记者。

“当前，我们联合科研院所和数据行业龙头企业，加快玄武大模型工厂实体化运作，共建数据实验室和高质量语料库，赋能数据产业发展。”玄武区数据局有关人员介绍，为助力大模型产业的科创企业加速研发进程，该区还联合智谱AI、网易有道、科大讯飞等40余家企业共同成立了“玄武大模型产业生态联盟”，构建开放多元、健康可持续的大模型产业生态。

走进玄武区徐庄高新区的江苏国际数据港，一张属于电池的“数字护照”出现在显示屏上。拿手机扫一扫，电池的能量、容量、电压、工作温度、能量密度、碳足迹份额、重量等信息一目了然。

“电池数字护照是我国电池进入欧盟市场的‘门槛’。”江苏跨境数据科技有限公司总经理李祥舟介绍，电池数字护照旨在应对欧盟新电池方案，助推我国电池企业顺利出海贸易。目前，他们研发的数字护照“小样”已经接入了3万多块电池，“我们还在大量调研电池企业，希望能整合行业数据，尽快推动电池数字护照落地。”

李祥舟表示，数据港致力于推动产业数据国内、国际合规流通，目前已探索出一套较为成熟且合规的数据跨境访问专线通道，同时正联合科研院校开展数据资产评估技术攻关、数据评价培训，增强企业在数字经济时代的竞争力。

助力企业驶上高质量发展快车道

新质生产力本质上是先进生产力，这不仅依赖传统生产要素的积累，更需要数据的赋能。记者走访玄武区多家企业发现，数字化运营、数字化产品已经助力企业驶上高质量发展快车道。

在鱼跃集团，50%以上的电子化产品，都具备数据自动采集能力，其物联网平台注册接入的产品超20万台；在大汉软件股份有限公司，其研发的政务大模型“星汉”Galaxy大模型既可以帮助企业在海量助企政策中迅速锁定与企业经营发展相关的惠企政策，还能帮助客服人员对海量工单数据进行分析，形成统计结果和热点分析，帮助政府决策。

“为加快培育数据要素流通平台和经营主体，我们今年出台了促进数据产业发展的10条支持政策。”徐庄高新区党工委委员、管委会副主任谢登梅介绍，高新区内首次进入全国软件百强、互联网百强的数据产业企业，一次可获100万元奖励。同时，高新区鼓励布局以云计算、大数据、人工智能、区块链等为代表的新技术基础设施和以智能计算中心为代表的算力基础设施等，给予最高1000万元资金支持。

一花独放不是春，百花齐放春满园。玄武区数据局相关负责人表示，下一步，玄武区将依托区内国机数科、省智能网联汽车联盟、汇通达等头部企业，充分释放农机云等行业云潜能，并着力汇集农业、机械制造、交通运输等更多领域的行业数据。同时，玄武区将聚焦工业制造、绿色低碳、智慧交通等领域，培育一批覆盖数据供给、加工、治理等环节的数商，集聚一批技术型、服务型、应用型数据企业。

(责编：罗知之、陈键)

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