都 芃

原标题：吸不住冰箱贴，冰箱门“退化”了？

高高兴兴将一台新冰箱搬回家，准备将旧冰箱上的冰箱贴转移过去。结果发现，新冰箱光滑如镜的门板竟然吸不住冰箱贴。

这或许是如今很多冰箱贴爱好者在换冰箱后会遇到的尴尬情况。不少网友在社交媒体上吐槽：冰箱功能多了，冰箱门却“退化”了。

那么，现在冰箱门为什么吸不住冰箱贴？科技日报记者就此采访了相关专家。

面板正经历更新换代

以往冰箱门能吸住冰箱贴，主要是因为其面板是金属材质。但如今，玻璃面板正在取代金属面板，成为冰箱门的新“门面”。

家用电器行业资深分析师张彦斌指出，历史上冰箱面板多采用钢板材料，但随着材料技术进步以及消费者审美水平提升，冰箱面板材质不断升级。

目前，我国主要家用电器品牌多数已经用玻璃面板制作冰箱门。这一转变不仅是技术创新的成果，也是对消费者需求变化的响应。北京一家用电器卖场某冰箱品牌营销负责人说，过去消费者比较看重冰箱的耐用性，所以早期用于制作冰箱门的金属面板通常采用不锈钢或镀锌板等耐腐蚀材料。

随着人们生活水平提升，消费者对冰箱的期待越来越高，推动了生产技术和工艺更新换代。玻璃面板具有透明、光亮的特性，可以增强冰箱的美观性和设计感，逐渐受到消费者的青睐。

除了“颜值”出众，玻璃面板在实用性方面也具有明显优势。经过特殊处理的玻璃面板具有较高的强度和硬度，不易刮伤、变色，且具有较好的抗污性，清洁起来比较方便。

值得一提的是，目前部分高端品牌冰箱采用了更具创新性的岩石面板。这种新型面板在质感上与岩石和陶瓷相似，手感独特，硬度较玻璃面板更高，能给消费者带来别样的使用体验。

功能设计不断升级

冰箱面板材料变化，只是近年来冰箱功能、设计升级的一个缩影。如今的冰箱早已不只是食物保鲜的工具。

目前，市面在售的大容量冰箱通常具有4个较大的独立区间，上面为对开冷藏室，下面是对开冷冻室，还在传统冷藏和冷冻区域外，增加了可以在5摄氏度到20摄氏度之间自由调温的变温区以及其他具有特殊保鲜功能的空间。每个分区的温度都可以独立设定，按需调整。在很大程度上，这解决了传统冰箱中食物放在一起串味的问题。冰箱门对开设计不但可以让食物的拿取更便捷，而且能够降低能耗，节省电费。

除了精细区分储存空间，设计人员还对冰箱的冷冻速度进行了升级。

传统冰箱在冷冻食物时，偶尔会出现冻不透、冻不匀等现象。由于冰箱冻不匀，可能导致置于底部的食材已经完全冻上，但处在顶层的食材还未冷冻。

为了解决这些问题，部分冰箱品牌推出了瞬冻技术。它能够在20摄氏度的环境温度下，迅速将冰箱内温度降至零下40摄氏度，使食材迅速冷冻，最大程度地锁住食材的“本味”，满足人们对于鲜嫩口感的追求。

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冰箱贴向何处去

随着冰箱门面板升级，冰箱贴是不是只能“退休”了？那倒也不是。

有网友在社交媒体分享，可以在网上购买“引磁贴”，用它吸住冰箱贴。“引磁贴”其实就是背面有一层胶的金属片。消费者可以把它粘在冰箱门上，再将冰箱贴吸在它上面。

如果不想花钱改造，可以让冰箱贴“转移阵地”——贴在冰箱侧面。通常来说，冰箱侧面对美观要求不高，同时考虑到散热，主要采用成本低、耐用的金属材料制成。因此，冰箱侧面是能够吸住冰箱贴的。

(责编：罗知之、陈键)

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