剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生罗睿鸣

人民网北京7月12日电 （记者许维娜）2024（第二十三届）中国互联网大会召开期间，中国工程院院士沈昌祥接受人民网专访，从构筑主动免疫安全可信的网络安全保障体系、打造可信计算3.0产业生态体系等方面，分享了数字经济时代，安全可信网络生态构建的方法。

沈昌祥介绍了数字经济的发展情况，并将具有多源异构、非结构化、低价值度、快速处理等特点的大数据比作“钻石矿”，进一步指出数据安全成为制约其快速发展的瓶颈。

沈昌祥表示，人类社会到现在为止可以分为三个经济时代，早期是农业经济时代，后来进入工业经济时代，现在是数字经济时代。数字经济从自动化处理环境的初始阶段起步，逐步发展到全过程数字化的数字工程阶段，这一过程中，产业数字化成为重要趋势。

他进一步阐释，如今，数据被广泛收集和处理，已转变为关键的生产要素，推动数字经济迈入数字产业化的新阶段。随着这一进程的深入，我国也正步入一个全新的智能化社会。

大数据作为数字经济的重要支撑，其定义亟需明确。沈昌祥表示，大数据的真正价值在于其能够收集并处理大量未经充分利用的复杂数据，这一过程并非简单的数据废品或垃圾收集处理，而是旨在深入发掘其中蕴含的知识和本质规律。

在沈昌祥看来，大数据并非传统意义上的单一数据库，而是涵盖了各个行业、各个领域的数据整合体。这些数据信息繁杂多样，呈现出多源异构、非结构化的显著特点。他进一步强调，如同矿石一般，数据本身在未经处理之前，其潜在价值并不显著，且未经处理的数据将占据庞大的存储空间。因此，这要求大数据中心必须依托先进的云存储技术，实现对数据的快速、高效处理。

大数据，作为新时代生产力的崭新代表，无疑为社会进步注入了强劲动力。然而，在数字经济迅猛发展的同时，网络安全所面临的挑战亦不容忽视。针对此，沈昌祥建议，构建安全可信的网络新生态，不仅是发展新质生产力的关键举措，更是布局产业链、推动数字经济健康发展的核心支撑。

(责编：王连香、高雷)

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