人民网记者 许维娜 王红

算力是我国数字经济发展的新力量，是驱动社会经济数字化转型的新引擎。当前，绿色算力发展主要趋势是什么？未来绿色算力发展的重点方向有哪些？

在2024（第二十三届）中国互联网大会举办期间，绿色算力成为嘉宾热议的高频词。作为人工智能的关键要素，绿色算力在引领科技进步、带动产业升级、培育新质生产力中发挥着极其重要的战略作用。

与会嘉宾普遍认为，随着全球气候变化问题日益严峻，绿色、低碳已成为信息技术行业发展的重要方向。而绿色算力不仅有助于提高数据中心能效，减少能源消耗和碳排放，还有助于推动整个产业的可持续发展。

“绿色算力作为推动数字经济高质量发展的新引擎正日益成为社会各界关注的焦点。”中国互联网协会副理事长兼常务副秘书长陈家春表示，当前数字经济快速发展，我国产业结构持续优化升级，传统产业增效提质，新兴产业加速布局，算力底座的重要性日益凸显。尤其是近年来，生成式人工智能、数字孪生等新兴技术的快速发展，算力需求更是呈现千倍的递增。

标准化工作是绿色算力产业发展的基石和抓手。陈家春同时呼吁业界未来能够持续地完善制定能效标准和碳排放标准，针对绿色算力关键技术制定相应的技术标准和规范，加强国际的交流与合作，共同推动绿色算力标准的国际化进程，逐步建立绿色算力的评价体系，构建科学客观全面的绿色算力的评价指标，为行业提供清晰的绿色的标准导向。

记者注意到，2023年10月以来，工业和信息化部、国家发展改革委等相关部门陆续出台《算力基础设施高质量发展行动计划》《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》《数字经济促进共同富裕实施方案》，为算力产业提供应用场景、指明发展路径。

随着算力需求的增长，发展绿色算力，实现行业“双碳”目标成为我国建设数字经济底座和展现节能降碳大国担当的重要命题。

中国信息通信研究院党委副书记王晓丽表示，算力作为推动经济高质量发展的新引擎，其需求量日益攀升，能耗量也逐渐增长。

王晓丽建议，一方面要建立健全绿色算力标准体系，基于标准面向绿色算力关键技术开展相关的测试认证工作，引导和推动企业在研发、生产、管理和应用等环节进一步降低能耗，提升算力服务的绿色化水平；另一方面要促进产业协同，形成涵盖算力基础设施、算力设备、算力平台、算力服务、算力应用及赋能的完整生态体系，助力绿色算力技术的快速迭代和创新升级。

“在社会各界共同努力下，我国算力产业呈现高速增长态势，产业生态逐步形成，算力应用赋能经济社会作用日渐凸显。”工业和信息化部信息通信发展司政策标准处三级调研员梁屾表示，在此基础上，我们要加快核心技术创新应用、加速算力产业生态构建、加强绿色算力赋能水平，共同为我国绿色算力和人工智能产业的发展贡献智慧和力量，为加快制造强国、网络强国、数字中国建设，推进新型工业化提供有力支撑。

记者从会上了解到，截至2023年底，我国智能算力规模增速超过70%。推动基础电信企业规划建设超过180条“东数西算”的干线光缆，骨干网互联带宽扩容到40T，全国算力枢纽节点20ms时延圈已经覆盖了全国主要城市。

现场，与会嘉宾还就绿色算力技术的创新应用、政策支持、市场机遇等方面进行了深入探讨。大家一致认为，随着技术的不断进步和政策的持续支持，绿色算力将在未来数据中心领域发挥更加重要的作用，引领产业实现高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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