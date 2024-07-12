人民网北京7月12日电 （记者李栋）近日，农业农村部联合公安部、市场监管总局发布5个依法打击以“订单农业”为名设骗局坑农典型案例，旨在有效保障国家粮食安全和人民群众合法权益。

订单农业，是小农户融入大产业、连接大市场的有效形式。业内人士认为，促进订单农业健康发展，既要规范合约、优化利益联结机制，也要强化市场意识，促进产销有效对接，让农民种得安心、卖得省心。

农业农村部相关负责人介绍，近年来以“订单农业”为名设骗局坑农违法行为时有发生，为严厉打击以“订单农业”为名设骗局坑农违法犯罪行为，有效维护群众和经营主体合法权益，三部门于2023年11月联合在全国部署开展以“订单农业”为名设骗局坑农专项整治行动。

据介绍，此次查办公布的湖南省浏阳市张某某胡某某等人以“订单农业”为名实施合同诈骗案、广西柳州市鹿寨县某禽业公司以“订单农业”为名实施合同诈骗案、河南省郑州市某公司以“订单农业”为名实施合同诈骗案、江西省赣州市某果业公司以“订单农业”为名生产销售劣质肥料案、贵州省仁怀市刘某以“订单农业”为名生产销售伪劣高粱种子案，目的是加大以案释法、以案普法力度，增强农民群众依法维权意识和风险辨识能力，促进订单农业规范有序发展，为推进乡村全面振兴提供有力法治保障。

农业农村部提醒，违法人员以“订单农业”为幌子实施诈骗，欺骗性和迷惑性极强。广大农民群众务必要谨慎甄别各类商业宣传和广告，不要轻信网络平台、电话销售中所谓“特色”种植养殖项目的宣传推介，更不要相信“一本万利”。

据了解，下一步，农业农村部将继续联合公安部、市场监管总局等部门，结合正在开展的“绿剑护粮安”执法行动，对以“订单农业”为名设骗局坑农违法行为形成常态化打击态势，保障国家粮食安全和农民合法权益。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经