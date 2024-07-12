人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

兴农科技遍布田野 农业发展更有活力

人民网记者 李栋
2024年07月12日12:55 | 来源：人民网
小字号

加强气象预警，为粮食丰收贡献科技力量；提升新品种普及力度，推动优质品种走向市场；鼓励农技人员扎根基层，让科技服务看得见摸得着……近年来，科技已成为农业农村经济增长的重要驱动力，各地区各部门强化农业科技支撑，为农业高质量发展提供了强劲动能。

依靠农业科技 从“靠天吃饭”向“看天管理”转变

近期，四川省崇州市连续不断的阴雨天气，给“靠天吃饭”的农业带来了不小的麻烦。持续的降雨天气，有利于稻飞虱、稻纵卷叶螟、草地贪夜蛾等害虫的滋生，不利于农作物的生长。

在崇州“天府粮仓”核心区有一座专为农田定制的气象服务示范站，实现了农业生产从“靠天吃饭”向“看天管理”转变。

“这个气象服务示范站能收集13种要素信息。”崇州市气象局综合业务人员张茜介绍，要素信息经过后台分析处理后，就能得出在当前气候环境下，如何进行农事耕种的建议。“土壤温度以及当前的生长适宜度等信息在大屏幕上一目了然，田间作业不再仅靠经验判断。”

“接下来，我们将在核心区建设包括‘1套示范站+6套骨干站’的农业气象监测站网，实现农田小气候站标准化、智慧化、可视化和农业气象服务个性化、定制化、智能化。”张茜说。

多年来，我国在农业科技研究、核心技术攻关等方面取得了一系列突破，农业科技进步贡献率从2012年的54.5％提高到2023年的62.4％，提升了近8个百分点。科技创新已成为农业农村现代化的第一驱动力，农业科技整体水平已有大幅度提高。

选育优良新品种 让盐碱地变良田

看到荒滩地里长出这么好的庄稼，宁夏石嘴山市宝丰镇宝丰村60多岁的村民刘和升难掩兴奋地说：“村里人均1亩多地，眼睁睁看着这些盐碱地荒废了这么多年。有了新品种，这些地就变成‘好地’了。”

宁夏农林科学院农作物研究所研究员冯伟东介绍，因灌水困难、地势低洼，宝丰村近千亩土地盐分含量在0.3%以上，属于中度盐碱地，种植效益低。“这50亩地就是我们的试验田，经过几年筛选，有6个小麦品种（系）表现出较强的耐盐碱性。尤其是HJ437，从长势看，可以达到村里‘好地’的产量。”

数据显示，宁夏有不同程度的盐碱耕地248.7万亩，占耕地面积的13.8%。如何唤醒这一“沉睡”资源，向各类盐碱地要粮？答案是种子。

近年来，宁夏农林科学院组建团队进行“耐盐高产小麦品种筛选及节水抑盐调控技术”专题攻关，最终筛选出了一批耐盐高产小麦材料。其中，HJ437是以自育高代品系H3098和HJ190杂交选育而成的小麦新品系，在试验室0.4%盐分浓度下，发芽率仍达到86.3%，具有较强的耐盐性和很好的丰产性。

今年是种业振兴行动由“三年打基础”转向“五年见成效”的关键一年。近年来，我国种业振兴行动扎实推进，取得一批标志性成果和阶段性进展。目前，我国农作物良种覆盖率超过96%，农作物自主选育品种面积占比超过95%，良种对粮食增产贡献率达到45%，主要粮棉油作物用种供应得到有效保障，实现中国粮主要用中国种。

强化人才支撑 让田野处处活力涌动

据测算，在生产条件相同、投入不变的情况下，通过提高农业技术到户率，粮食单产提高幅度可达10%以上。

今年上半年，在田间地头生产一线，农业科技人员做给农民看，带着农民干，打通科技进村入户“最后一公里”，让农民用上先进农业技术，同时也实现了收入最大化。

“现在距离小麦成熟只有十几天了，可以说小麦进入了百米赛跑的冲刺期。这茬小麦从播种以来，形势整体良好，麦子穗数足、结实性好，奠定了丰产丰收的基础。但我们不仅要‘丰收在田’，更要确保‘丰收到手’，小麦后期管理一刻也不能放松。”这是河南农业大学教授、河南省小麦专家指导组组长郭天财在今年麦收前对农户的一番嘱咐。

麦收结束，颗粒归仓，郭天财的心终于踏实了许多。“经历过物资的匮乏年代，就更加懂得粮食的珍贵。上大学后，我选择学习农学专业，毕业留校后的40多年里，我一直主攻小麦高产栽培研究，并从事相关教学工作。”郭天财说，个人理想就是当好小麦高产的“田保姆”。

近年来，我国农业生产方式发生了重大变革，向科技要产量、要效益成为农业科技工作者的奋斗目标。从去年秋种到今年春耕、夏收，专家组、科技小分队时时出现在田间地头，帮农民找问题、出主意，处处涌动着科技强农的澎湃动能。

“对于一个有14亿多人口的大国，农业科技事关粮食安全和生存安全，要加快创新型农业人才培养，夯实农业科技人才支撑。”农业专家认为，着力建设一支由基层农技推广人员、科技示范户和农民科技骨干组成的农业科技多层次人才队伍，才能高效促进农业科技成果的落地转化和推广。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技创新推动我国两轮电动车行业迈向实用科技新阶段
　　人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）当前，以科技创新、绿色发展为指引，两轮电动车行业正在加快发展新质生产力。 近日，雅迪举行实用科技全球发布会——新一代冠能系列上市活动，全球首发四大实用科技平台及全系搭载了实用科技的新一代冠能系列车型。…
数字经济发展进入新阶段 加速构建安全可信网络新生态
　　剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生罗睿鸣 人民网北京7月12日电 （记者许维娜）2024（第二十三届）中国互联网大会召开期间，中国工程院院士沈昌祥接受人民网专访，从构筑主动免疫安全可信的网络安全保障体系、打造可信计算3.0产业生态体系等方面，分享了数字经济时代，安全可信网络生态构建的方法。 沈昌祥介绍了数字经济的发展情况，并将具有多源异构、非结构化、低价值度、快速处理等特点的大数据比作“钻石矿”，进一步指出数据安全成为制约其快速发展的瓶颈。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部