人民网记者 李栋

加强气象预警，为粮食丰收贡献科技力量；提升新品种普及力度，推动优质品种走向市场；鼓励农技人员扎根基层，让科技服务看得见摸得着……近年来，科技已成为农业农村经济增长的重要驱动力，各地区各部门强化农业科技支撑，为农业高质量发展提供了强劲动能。

依靠农业科技 从“靠天吃饭”向“看天管理”转变

近期，四川省崇州市连续不断的阴雨天气，给“靠天吃饭”的农业带来了不小的麻烦。持续的降雨天气，有利于稻飞虱、稻纵卷叶螟、草地贪夜蛾等害虫的滋生，不利于农作物的生长。

在崇州“天府粮仓”核心区有一座专为农田定制的气象服务示范站，实现了农业生产从“靠天吃饭”向“看天管理”转变。

“这个气象服务示范站能收集13种要素信息。”崇州市气象局综合业务人员张茜介绍，要素信息经过后台分析处理后，就能得出在当前气候环境下，如何进行农事耕种的建议。“土壤温度以及当前的生长适宜度等信息在大屏幕上一目了然，田间作业不再仅靠经验判断。”

“接下来，我们将在核心区建设包括‘1套示范站+6套骨干站’的农业气象监测站网，实现农田小气候站标准化、智慧化、可视化和农业气象服务个性化、定制化、智能化。”张茜说。

多年来，我国在农业科技研究、核心技术攻关等方面取得了一系列突破，农业科技进步贡献率从2012年的54.5％提高到2023年的62.4％，提升了近8个百分点。科技创新已成为农业农村现代化的第一驱动力，农业科技整体水平已有大幅度提高。

选育优良新品种 让盐碱地变良田

看到荒滩地里长出这么好的庄稼，宁夏石嘴山市宝丰镇宝丰村60多岁的村民刘和升难掩兴奋地说：“村里人均1亩多地，眼睁睁看着这些盐碱地荒废了这么多年。有了新品种，这些地就变成‘好地’了。”

宁夏农林科学院农作物研究所研究员冯伟东介绍，因灌水困难、地势低洼，宝丰村近千亩土地盐分含量在0.3%以上，属于中度盐碱地，种植效益低。“这50亩地就是我们的试验田，经过几年筛选，有6个小麦品种（系）表现出较强的耐盐碱性。尤其是HJ437，从长势看，可以达到村里‘好地’的产量。”

数据显示，宁夏有不同程度的盐碱耕地248.7万亩，占耕地面积的13.8%。如何唤醒这一“沉睡”资源，向各类盐碱地要粮？答案是种子。

近年来，宁夏农林科学院组建团队进行“耐盐高产小麦品种筛选及节水抑盐调控技术”专题攻关，最终筛选出了一批耐盐高产小麦材料。其中，HJ437是以自育高代品系H3098和HJ190杂交选育而成的小麦新品系，在试验室0.4%盐分浓度下，发芽率仍达到86.3%，具有较强的耐盐性和很好的丰产性。

今年是种业振兴行动由“三年打基础”转向“五年见成效”的关键一年。近年来，我国种业振兴行动扎实推进，取得一批标志性成果和阶段性进展。目前，我国农作物良种覆盖率超过96%，农作物自主选育品种面积占比超过95%，良种对粮食增产贡献率达到45%，主要粮棉油作物用种供应得到有效保障，实现中国粮主要用中国种。

强化人才支撑 让田野处处活力涌动

据测算，在生产条件相同、投入不变的情况下，通过提高农业技术到户率，粮食单产提高幅度可达10%以上。

今年上半年，在田间地头生产一线，农业科技人员做给农民看，带着农民干，打通科技进村入户“最后一公里”，让农民用上先进农业技术，同时也实现了收入最大化。

“现在距离小麦成熟只有十几天了，可以说小麦进入了百米赛跑的冲刺期。这茬小麦从播种以来，形势整体良好，麦子穗数足、结实性好，奠定了丰产丰收的基础。但我们不仅要‘丰收在田’，更要确保‘丰收到手’，小麦后期管理一刻也不能放松。”这是河南农业大学教授、河南省小麦专家指导组组长郭天财在今年麦收前对农户的一番嘱咐。

麦收结束，颗粒归仓，郭天财的心终于踏实了许多。“经历过物资的匮乏年代，就更加懂得粮食的珍贵。上大学后，我选择学习农学专业，毕业留校后的40多年里，我一直主攻小麦高产栽培研究，并从事相关教学工作。”郭天财说，个人理想就是当好小麦高产的“田保姆”。

近年来，我国农业生产方式发生了重大变革，向科技要产量、要效益成为农业科技工作者的奋斗目标。从去年秋种到今年春耕、夏收，专家组、科技小分队时时出现在田间地头，帮农民找问题、出主意，处处涌动着科技强农的澎湃动能。

“对于一个有14亿多人口的大国，农业科技事关粮食安全和生存安全，要加快创新型农业人才培养，夯实农业科技人才支撑。”农业专家认为，着力建设一支由基层农技推广人员、科技示范户和农民科技骨干组成的农业科技多层次人才队伍，才能高效促进农业科技成果的落地转化和推广。

(责编：王连香、高雷)

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