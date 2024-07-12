人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）当前，以科技创新、绿色发展为指引，两轮电动车行业正在加快发展新质生产力。

近日，雅迪举行实用科技全球发布会——新一代冠能系列上市活动，全球首发四大实用科技平台及全系搭载了实用科技的新一代冠能系列车型。

据介绍，雅迪四大实用科技包括TTFAR长续航科技、方舟安全科技、动态舒适科技和iRide智能科技。其中，TTFAR长续航科技，充电频次更低、电量显示更准、续航更远；方舟安全科技，增强了雨雪天湿滑地面和陡坡过弯的骑行安全性；动态舒适科技，用户骑、乘更舒适，久行不累；iRide智能科技，用户出行更便捷、更轻量。

新一代冠能系列产品现场进行性能测试。受访者供图

雅迪相关部门负责人表示，此次发布的新一代冠能系列产品获得关注，以雅迪冠能T60为例，动力强劲，陡坡轻松爬升；爬坡更稳当，湿滑骑行不摔车，下坡路段辅助制动更安全，满足用户全方位骑行需求。

据介绍，搭载雅迪四大实用科技的新一代冠能系列产品即将陆续进驻雅迪全国门店，用户通过在地图搜索雅迪，找到附近的门店，就能亲身试骑体验到雅迪四大实用科技。另外，雅迪将举办第八届“717欢乐骑行节”，期间会在全国范围内开展“千城万场全民体验季”四大实用科技巡展活动，让公众进一步感受“国潮品牌”的品质与魅力。

新一代产品推出的背后，离不开研发和人才投入。数据显示，2023年，雅迪研发费用较2022年同比增长7.9%，达11.9亿元。截至目前，累计研发投入超47.8亿元。与此同时，雅迪瞄准产业升级，投资创办了重庆现代制造职业学院，采取校企协作方式，向学校输送实用型科技，培养综合型高素质技能人才，推动两轮车电动车行业升级。

专家表示，技术创新和产业升级将成为电动两轮车行业发展的驱动力。以雅迪为代表的我国电动车企业正在不断加大科技创新，推动产品和生产制造基于用户的需要展开迭代升级，让亿万人享受美好出行。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经