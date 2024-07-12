人民网北京7月12日电 （欧阳易佳）7月12日是“国际防治沙尘暴日”。记者从国家林草局获悉，近20年来，我国春季沙尘天气总体上呈现次数减少、强度减弱的趋势。由1981至2010年均值17次减少到近10年均值9.2次。

据国家林草局相关负责人介绍，沙尘暴是不可抗拒的自然现象。针对产生沙尘的三个因素—沙尘源、强风力和不稳定的大气环流，人类目前能作用的主要发力点在于沙尘源治理。在沙尘源区和路径区种树种草、建设防护林，可以增加地表植被，防治土地沙化，减少沙源面积，对于减缓沙尘暴发生频次和强度、降低灾害损失具有重要作用。

该负责人表示，经过长期努力，我国沙区生态状况持续改善。重点工程区林草植被有效恢复。“三北”工程区累计完成造林4.8亿亩，治理退化草原12.8亿亩，森林覆盖率由1978年的5.05%提高到13.84%，退化草原面积由2004年的85%降低到70%左右，重点治理区实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。沙化土地状况持续好转。

“全国沙化土地面积连续4个监测期持续净减少，由上世纪末年均扩展515万亩转变为目前年均缩减1000万亩。土地沙化程度持续减轻，重度和极重度比重由2004年的74.1%下降到2019年的62.3%。”上述负责人说，“风沙危害得到抑制。2019年八大沙漠、四大沙地的土壤风蚀总量较2000年下降约40%，‘三北’工程区极易起尘和高度起尘土地面积由2012年的48.1%降至40.4%。”

(责编：王连香、高雷)

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