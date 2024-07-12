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“高质量发展看海关”

扬帆“出海” 智在“卫”来

2024年07月12日13:54 | 来源：人民网
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人民网南昌7月12日电 （记者栗翘楚）消费是最终需求，也是经济发展的主要动力。近年来，随着技术的进步和居民消费水平的不断提升，智能家居的类型和功能不断丰富，行业得以实现快速发展。

近年来，通过一系列数智技术的改革和应用，江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“艾芬达”）电热毛巾架智能无人生产线和智能化立体仓库点亮高效生产新模式，让传统生产制造场景“改头换面”，助力艾芬达在卫浴细分赛道抓风口、抢机遇、出亮点。

“只有掌握核心技术，才能保持竞争优势。”艾芬达相关负责人王勇表示。近年来，艾芬达搭建了自己的科技创新平台，形成了关键自主核心技术主导权，并通过加快数字化、智能化布局，不断提升企业整体生产效率。截至2023年底，已累计获得国家授权专利700余项，其中发明专利70余项。对此，南昌海关所属上饶海关加强前置政策宣贯和辅导，积极指导企业开展知识产权备案。

海关关员在企业开展知识产权海关保护政策宣传。姬文灏摄

海关关员在企业开展知识产权海关保护政策宣传。姬文灏摄

据悉，知识产权海关保护备案是外贸企业维权的重要方式之一，企业将自身的商标权、著作权等知识产权在海关进行备案后，海关发现侵权嫌疑货物时会主动中止放行并通知权利人，有效避免权利人的经济损失。“申请知识产权海关保护，相当于构筑起出口产品核心技术的‘护城河’。”上饶海关综合业务科科长郑勤说，“针对已备案权利标识出口产品，我们可以跨关区开展风险布控，从而更精准地解决企业在出口环节遇到的知识产权侵权问题。”

“申请知识产权海关保护备案后，我们不再担心假冒伪劣商品影响我们在国际市场上的形象，也更有底气拓展海外市场。目前，我司产品一年出口欧洲约130万套，占欧洲市场份额约50%。后续，我们还计划申请2项专利的知识产权海关保护备案。”王勇说。

有了好产品，还得有好的销售渠道。2022年，上饶获批跨境电子商务综合试验区，给企业产品“出海”带来了新机遇。为助力艾芬达产品“出海”无忧，上饶海关动态跟踪其科技创新力、市场影响力、产业链控制力以及相关产品国内外政策变化，及时推送国外法律法规和技术标准，结合企业实际需求，“一企一策”提供政策“组合包”。与此同时，积极指导企业拓宽“线上”销售渠道，规范开展跨境电商业务。

“今年我司已斩获来自英国、比利时等国的跨境电商出口订单300万元。现在大环境向好发展，通过跨境电商拓展新客户、接取新订单，将会是我司未来发展的主攻方向。”王勇表示。

此外，上饶海关扎实开展AEO高级认证培育，通过“线上+线下”联动、专家辅导等形式，对艾芬达内部控制、守法规范、贸易安全等方面提出意见和建议，引导企业对标海关认证标准，持续提升内部管理、贸易安全管理水平。

海关的系列支持举措，让艾芬达得以持续巩固自身优势，稳步拓展海外市场。截至目前，艾芬达与多家世界500强企业、暖通品牌商、建材零售集团建立了长期合作关系，产品销售足迹遍及全球60多个国家和地区，被评为“中国电热毛巾架领先智造科技产业化基地”。今年上半年，艾芬达出口毛巾架、阀门等产品约3.3亿元，同比增长约超30%。

(责编：王连香、高雷)
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