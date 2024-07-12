人民网记者 王震

海关总署12日发布数据显示，上半年，我国货物贸易进出口总值达到21.17万亿元，同比增长6.1%。

今年以来，面对错综复杂的外部环境，经济延续回升向好态势，货物贸易进出口质量持续提升、规模较快增长。

——贸易规模再创新高，外贸增速逐季加快

上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元；进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

看出口，上半年我国出口总值为12.13万亿元，增长6.9%。其中，机电产品占出口比重近6成，自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口分别增长10.3%、25.6%和22.2%。

看进口，上半年我国进口总值为9.04万亿元，增长5.2%。其中，进口机电产品3.25万亿元，增长10.1%；铁矿砂、煤、天然气等主要大宗商品进口量增加。

——对共建“一带一路”国家贸易增长7.2%

上半年，我国与前四大贸易伙伴东盟、欧盟、美国、韩国贸易总值分别为3.36万亿元、2.72万亿元、2.29万亿元、1.13万亿元，分别占我外贸总值的15.9%、12.8%、10.8%和5.3%。其中，我国与东盟、美国、韩国贸易分别增长10.5%、2.9%、和7.6%，与欧盟贸易降0.7%。

同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口10.03万亿元，增长7.2%。其中，出口5.62万亿元，增长8.4%；进口4.41万亿元，增长5.8%。

——民营企业进出口保持两位数增长

上半年，民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点。其中，出口7.87万亿元，增长10.7%，占我出口总值的64.9%；进口3.77万亿元，增长12.3%，占我进口总值的41.8%。

同期，外商投资企业进出口6.17万亿元，增长0.2%，占我外贸总值的29.1%；国有企业进出口3.31万亿元，增长1.2%，占我外贸总值的15.6%。

(责编：王震、高雷)

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