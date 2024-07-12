人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

6.1%，上半年我国外贸实现较快增长

人民网记者 王震
2024年07月12日14:31 | 来源：人民网
小字号

海关总署12日发布数据显示，上半年，我国货物贸易进出口总值达到21.17万亿元，同比增长6.1%。

今年以来，面对错综复杂的外部环境，经济延续回升向好态势，货物贸易进出口质量持续提升、规模较快增长。

——贸易规模再创新高，外贸增速逐季加快

上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元；进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

看出口，上半年我国出口总值为12.13万亿元，增长6.9%。其中，机电产品占出口比重近6成，自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口分别增长10.3%、25.6%和22.2%。

看进口，上半年我国进口总值为9.04万亿元，增长5.2%。其中，进口机电产品3.25万亿元，增长10.1%；铁矿砂、煤、天然气等主要大宗商品进口量增加。

——对共建“一带一路”国家贸易增长7.2%

上半年，我国与前四大贸易伙伴东盟、欧盟、美国、韩国贸易总值分别为3.36万亿元、2.72万亿元、2.29万亿元、1.13万亿元，分别占我外贸总值的15.9%、12.8%、10.8%和5.3%。其中，我国与东盟、美国、韩国贸易分别增长10.5%、2.9%、和7.6%，与欧盟贸易降0.7%。

同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口10.03万亿元，增长7.2%。其中，出口5.62万亿元，增长8.4%；进口4.41万亿元，增长5.8%。

——民营企业进出口保持两位数增长

上半年，民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点。其中，出口7.87万亿元，增长10.7%，占我出口总值的64.9%；进口3.77万亿元，增长12.3%，占我进口总值的41.8%。

同期，外商投资企业进出口6.17万亿元，增长0.2%，占我外贸总值的29.1%；国有企业进出口3.31万亿元，增长1.2%，占我外贸总值的15.6%。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年全国夏粮获得丰收 总产量达2996亿斤
　　人民网北京7月12日电 （记者罗知之）据国家统计局官网消息，今年以来，各地区各部门切实抓紧抓实粮食生产工作，全国夏粮获得丰收。2024年夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加，夏粮产量14977.9万吨（2995.6亿斤），比上年增加362.7万吨（72.5亿斤），增长2.5%。…
国家林草局：紧急调拨救灾物资 支援大兴安岭应对夏季雷击火
　　人民网北京7月12日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，7月11日，国家林草局紧急调拨物资，支援大兴安岭林区应对夏季雷击火。 大兴安岭林区近期遭遇连续高温、干旱天气，叠加雷暴活动频繁，雷击森林火情火灾多发频发，防控形势严峻复杂。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部