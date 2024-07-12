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上半年快递业实现良好发展 为经济发展增添动能

人民网记者 乔雪峰
2024年07月12日16:34 | 来源：人民网
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2024年上半年，我国经济回升向好，消费需求保持活跃，在扩内需、促发展政策利好下，我国快递业实现良好发展，为服务线上经济发展、扩大新型消费增添动力，为促进产品要素流动，加快经济循环提供支撑。

记者从国家邮政局获悉，2024年6月中国快递发展指数为433.7，同比提升18.4%。上半年，我国快递业务量超800亿件，比2023年提前了59天，同比增长23%左右。上半年快递业务收入有望超6400亿元，同比增长14.2%左右。

国家邮政局相关负责人表示，上半年，我国快递行业保持较快增长，为线上经济繁荣提供支撑，为经济社会发展增添动能。

政策红利持续见效

快递行业发展提供有力支撑

上半年，我国快递行业发展动力强劲，有效满足各类节日、生鲜季、毕业季等多样化寄递需求。上半年，假日需求加快增长，快递行业有序服务假日经济，助力线上需求持续释放，“五一”假期（5月1日—5日）和端午假期（6月8日—10日）期间，日均快递业务量同比分别增长32.7%和25.6%，带动行业规模快速上升。

上半年，跨区寄递日益活跃，异地业务发展提速。一季度，异地快递业务量累计完成327.8亿件，同比增长25.2%，在行业中占比提升至88.3%。二季度，异地业务持续发力，在行业中的占比较去年同期有望提升1.3个百分点左右。

上半年，得益于科技助力提质增效、产业协同不断拓展、“快递+”服务日益便捷高效，行业服务质效改善明显。同时，随着快递企业持续开展基础设施建设，积极布局低空经济，持续加密跨境网络，行业运输转运能力日益增强，网络体系逐步完善。

国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含表示，上半年快递行业之所以能保持快速增长，一是得益于日益完善的顶层设计为行业快速增长创造良好环境，二是得益于高效通达的服务网络为行业快速增长奠定重要基础，三是得益于灵活创新的服务模式为行业快速增长提供重要支持，四是得益于智能科技的广泛应用为行业快速增长提供强劲动力。

展望下半年，王岳含表示，政策红利将持续见效，各地各部门出台的扩大内需、推动新型消费快速增长的政策文件，将在下半年持续发力；基础建设将持续发力，多个枢纽园区将在下半年建成投产，为快递行业发展提供有力支撑。“预计下半年行业将较好完成年度发展目标，为加快实现‘物尽其流’的美好愿景做出积极贡献。”

推动农村寄递物流体系建设

助力乡村全面振兴

今年上半年，国家邮政局积极推动农村寄递物流体系建设，促进农产品出村进城，既是快递业促进城乡服务均等化发展的重要方向，也是助力乡村全面振兴的重要途径。上半年，快递业不断加强农村寄递物流体系建设，提升服务质量，取得积极成效。

农村寄递网络覆盖更广。上半年，行业以加强“多站合一、一点多能”的村级寄递物流综合服务站建设为着力点，积极推动网络下沉。各地因地制宜、分类推进，促进村邮站与快递驿站融合发展，推动与便利店、电商服务点等网点共建共用，依托村委会、党群服务中心等场所兜底代办快递业务，农村寄递网络覆盖范围有所提升。

农村寄递服务质量更优。上半年，行业促进客货邮融合发展，丰富村级站点服务功能，提升进村服务频次与深度，农村寄递服务质量有所提升。快递企业深化与新型农业经营主体、新型农产品电商协同合作，优化“产地仓+销地仓”服务模式，综合运用无人机、全货机、冷链车、高铁恒温车厢等多种运输资源，增设生鲜平价寄、鲜花选日达等多种服务，有效提升农产品寄递服务品质，为助力春茶出山、海鲜上岸发挥积极作用。

助力乡村振兴作用更强。上半年，行业着力推动农村寄递市场发展，积极服务现代农业，有效改善农村快递服务条件。便捷高效的寄递服务逐步成为城乡流通重要渠道，为促进城乡经济循环、农村产业振兴提供支撑。经济实惠的寄递服务逐步成为农产品出村进城新方式，为农村电商蓬勃发展提供助力，为农民拓展销路、致富增收提供新途径。寄递服务的下沉拓展，为便利农民消费、改善农村生活发挥积极作用。特色驿站的打造，与生态环境有机融合，为促进民俗旅游、繁荣农村经济提供新支点。

深入推动“快递出海”

加快培育外贸新动能

随着中外经贸合作的加速推进，上半年，我国快递业坚持促进国内市场和国际市场更好联通，深入推动“快递出海”，加强国际寄递物流体系建设，国际/港澳台业务稳步增长。

扎实推动国际枢纽建设。上半年，快递业注重加强跨境基础设施建设，持续优化国际网络布局，提升国际枢纽能级。五大全球性国际邮政快递枢纽集群建设有序推进，多地启用、升级跨境仓，海外仓数量、面积稳步提升，国际枢纽体系初见成效。

积极构建立体出海通道。上半年，快递企业增强全货机机队建设，开通“鄂州=拉合尔”“温州=河内”等多条全货机航线，运行国际航线40余条。推动中欧班列运输快件，开通中俄跨境专列。面向东南亚开通陆运专线，运行美西海运航线。多种跨境出海方式持续推进，国际运输能力稳步增强。

着力提升跨境服务能力。上半年，快递业持续拓展海外市场，聚焦工厂物流、跨境直邮、大件物流、设备运输等领域，提升“门到门”一站式服务能力。拓展国际会展新场景，为参加国际机电展的企业提供运输、清关、仓储等综合服务。综合运用“国内直发”“自营仓+落地配”“国内集采+国外集配”等服务模式，满足多样跨境需求，增强协同出海能力。跨境服务的加快发展，进一步密切了我国与相关国家的经贸往来，为加快培育外贸新动能发挥积极作用。

(责编：郝帅、高雷)
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