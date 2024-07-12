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我国民航业稳中有进、持续向好 国际航线恢复超八成

2024年07月12日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，2024年上半年，我国民航经济运行稳中有进、持续向好，民航运输生产总体保持平稳，国内国际规模均超过2019年同期；民航客运生产平稳较快增长，国际航线恢复超八成。

民航局运输司副司长徐青表示，上半年，我国民航业共完成运输总周转量703.0亿吨公里，同比增长32.2%，较2019年同期增长11.9%。其中，国内航线完成470.4亿吨公里，同比增长16.0%，较2019年同期增长16.5%；国际航线完成232.6亿吨公里，同比增长84.1%，较2019年同期增长3.7%，航空运输国内市场和国际市场规模均超过2019年同期。

上半年，我国民航业共完成旅客运输量3.5亿人次，同比增长23.5%，较2019年同期增长9.0%。其中，国内航线完成3.2亿人次，同比增长16.4%，较2019年同期增长12.4%；国际航线完成2967.3万人次，同比增长254.4%，客运规模恢复至2019年同期的81.7%。国际航空客运市场延续快速恢复态势，2024年2月以来，连续五个月恢复水平超过80%。

上半年，我国民航业共完成货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%，较2019年同期增长18.7%。其中，国内航线完成252.3万吨，同比增长23.2%，较2019年同期增长6.4%；国际航线完成165.1万吨，同比增长34.3%，较2019年同期大幅增长44.2%。

数据显示，上半年，全国运输机场共完成旅客吞吐量、货邮吞吐量、起降架次分别为7.0亿人次、941.7万吨、605.0万架次，同比分别增长21.0%、24.1%、8.2%，较2019年同期分别增长6.7%、18.2%、6.8%。

徐青指出，分机场群看，客货均处于良好发展态势。客运方面，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大机场群旅客吞吐量均高于2019年水平且同比增速均为两位数，占全国的比例为50.9%；货运方面，四大机场群同比增速均为两位数，占全国的比例为70.2%。

分机场种类看，国际航空枢纽（国际航空货运枢纽）、区域枢纽、非枢纽机场客货均高于2019年水平。客运方面，国际航空枢纽恢复水平最高且同比增速最高，分别为110.5%、26.8%。货运方面，国际航空货运枢纽与非枢纽机场恢复水平和同比增速相当，明显高于区域枢纽，其中，国际航空货运枢纽恢复水平及同比增速分别为120.6%、29.5%，非枢纽机场恢复水平及同比增速分别为121.0%、28.9%。

“下半年，预计民航运输市场保持平稳增长趋势。”徐青指出，国内客运市场将延续自然增长，旅客运输淡旺季之间仍存在波动，国际客运市场将进一步恢复，航空货邮运输需求总体平稳，行业效率效益指标继续小幅回升。全年民航运输生产主要指标将超过2019年全年水平，达到年度历史新高。

(责编：郝帅、高雷)
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