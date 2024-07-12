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延续旺季市场态势 民航暑运旅客量或超1.3亿人次

2024年07月12日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者乔雪峰）2024年民航暑期旅客运输已于7月1日启动，至8月31日结束，为期62天。

记者从民航局获悉，暑运期间，民航市场预计将延续旺季市场态势，旅客运输总量有望达到1.33亿人次，日均旅客运输量215万人次，比2019年增长10%，比2023年增长5%。

从热门航线看，国内民航客源仍集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群间骨干航线，国内民航订票量排名前五的出行目的地城市分别为北京、上海、成都、广州、昆明。

民航局运输司副司长徐青表示，随着国内县域旅行、民俗文化游等迅速发展，国内干支航线愈发受到航空公司重视，阿勒泰、漠河、吐鲁番、秦皇岛、阿尔山等具有地域特点的旅游城市民航市场也较往年更加火热。

从热点时段看，受学生暑假返家、开学返校、家长送新生入学以及暑期旅游等因素影响，学生流、旅游流、探亲流相互叠加，高峰期预计集中在7月上旬和8月下旬两个时间段。徐青指出，暑运持续时间比春运更长，且大学、中学、小学错峰放假，预计民航整体客流增幅相对平缓。

此外，暑运也是传统的雷雨季节。根据预测，今年7月到8月我国气候状态总体偏差，汛期大范围、高强度的降雨等灾害天气明显增多，给民航运行造成了较大保障压力。徐青表示，为切实做好民航暑运的各项保障工作，民航局坚持科学分析研判、加强统筹协调、细化工作措施、压实工作责任，围绕运行安全、运力投放、旅客服务等方面做好充足准备。

据徐青介绍，民航局将持续督促航空公司、机场等服务保障单位切实做好雷雨台风等特殊天气下的信息告知、客票退改签、旅客疏散等服务保障工作，做实做细首乘旅客、老年人、残疾人、学生、团体旅客等群体的旅客服务，让广大旅客出行安心、舒心、顺心。

最后，民航局温馨提示，暑运期间客流量大，请广大旅客合理安排行程，尽量错峰出行。一定要通过航空公司官网、APP等正规渠道购票，出行前及时关注航班信息，预留充足登机时间。按照规定托运“超大、超件、超重”行李，不要携带违规物品进客舱，确保安全乘机、文明出行。

(责编：郝帅、高雷)
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