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市场监管总局部署做好汛期食品安全监管工作

2024年07月12日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者郝帅）据国家市场监督管理总局消息，今年入汛以来，我国南方地区发生多次强降雨过程，尤其是入夏之后，高温、高湿条件下，食品安全风险陡然增加。为切实保障人民群众饮食安全，市场监管总局办公厅印发《关于做好汛期食品安全工作的通知》（以下简称《通知》），部署各地加强汛期食品安全监管工作。

《通知》要求，一是督促食品生产经营企业全面排查场所环境、设施设备等风险隐患，严防食品原料、半成品、成品腐败变质、霉变生虫、污染受损，做好清洁消毒，确保符合食品生产经营要求。二是加大监督检查力度，防止腐败变质、污秽不洁的食品、食品原料、半成品流入市场，对调拨、捐赠及受灾地区生产销售的食品开展监督抽检，对不合格食品一律依法下架、召回。三是发布食品安全消费提示，引导受灾地区群众增强食品安全意识，不饮用不洁净的水、不购买来源不明的食材、不食用未烧熟煮透的食物。四是及时核查违法线索，依法依规立案处置，严厉打击生产经营腐败变质、污秽不洁等不合格食品等违法违规行为。涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。

市场监管总局要求各地市场监管部门以“时时放心不下”的责任感，严格执行24小时值班和领导干部带班制度，畅通12315投诉举报渠道，及时处置食品安全问题，切实保障人民群众饮食安全。

(责编：郝帅、高雷)
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