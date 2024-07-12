人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上半年我国人民币贷款增加13.27万亿元

2024年07月12日17:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月12日电（记者吴雨、张千千）中国人民银行7月12日发布金融统计数据显示，上半年我国人民币贷款增加13.27万亿元，其中企（事）业单位贷款增加11万亿元。

　　数据显示，6月末，我国人民币贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%。上半年，我国住户贷款增加1.46万亿元；企（事）业单位贷款增加11万亿元，其中中长期贷款增加8.08万亿元。

　　在货币供应方面，6月末，我国广义货币（M2）余额305.02万亿元，同比增长6.2%；狭义货币（M1）余额66.06万亿元，同比下降5%；流通中货币（M0）余额11.77万亿元，同比增长11.7%。

　　另外，上半年我国人民币存款增加11.46万亿元。其中，住户存款增加9.27万亿元。

　　同日发布的社会融资数据显示，上半年我国社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。6月末社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
民航局：2024年暑运期间民航旅客运输总量有望达到1.33亿人次
　　人民网北京7月12日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，民航局运输司副司长徐青在会上介绍，2024年民航暑期旅客运输已于7月1日启动，至8月31日结束，为期62天。暑运期间，民航市场预计将延续旺季市场态势，旅客运输总量有望达到1.33亿人次，日均旅客运输量215万人次，比2019年增长10%，比2023年增长5%。…
6月全国民航完成旅客运输量5866.5万人次 同比增长10.5%
　　人民网北京7月12日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，民航局航空安全办公室副主任李勇在会上通报今年6月份全国民航安全生产运行情况。 安全运行方面，6月份，全行业完成运输航空飞行110.7万小时，同比增长7.9%；累计飞行43.5万架次，同比增长3.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部