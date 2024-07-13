人民网北京7月13日电 （记者许维娜、王红）轨道交通一头连着民生福祉，一头连着经济发展。当前，大湾区一体化建设正迈向更深层次，互联网出行的便捷服务亦在逐步构建，形成了一站式的服务体系。

过去几年，广深港高铁上线运行、港珠澳大桥顺利通车，粤港澳大湾区“一小时通行圈”已基本形成，跨区域“同城效应”深刻改变了大湾区居民的出行选择和生活方式。

近年来，业界积极扩展服务范围，进一步畅通粤港澳大湾区的发展脉络，为区域合作注入新的活力。

以高德为例，目前，平台打车服务已在香港启动，实现了香港与内地打车出行体验的顺畅对接，此举标志着大湾区一体化出行实践的进一步深化。

在出行服务领域，对于内地及香港地区的用户，均可借助高德地图APP的“一键叫车”功能实现便捷出行，无需更换手机号码或另行下载其他打车软件，此举有效实现了单一APP的“双向互通”，提升了出行效率和便利性。

随着暑假的到来，香港作为热门旅游地，迎来了暑假旅游高峰。为更好地服务游客出行，今年暑期，高德打车为赴港游客推出5000万打车旅游金，游客在香港打车可立减30港元，并日享8折优惠，新用户还将享受首单5折优惠。

高德相关负责人介绍，该平台还推出了“粤港澳一体化导航”，基于北斗系统，提供车道级导航、智能红绿灯读秒等功能，为大湾区提供导航服务。除了打车和导航特色服务外，此举同样为大湾区提供生活和旅游类服务。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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