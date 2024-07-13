人民网记者 乔雪峰

3700米的海线上大型集装箱巨轮一字排开，一座座桥吊上下翻飞，一辆辆集卡有序进出，在宁波舟山港穿山港区一幅繁忙的港口生产图景映入眼帘。

数据显示，今年1月至6月，宁波舟山港完成货物吞吐量7.08亿吨，同比增长4.2%；完成集装箱吞吐量1916.5万标准箱，同比增长8.4%。作为宏观经济的“晴雨表”，今年上半年港口运行的态势彰显了积极的经济发展信号。

“当前港航经济持续稳定恢复，跨区域货物运输量保持增长，智慧绿色港航发展取得显著成效。”7月12日，交通运输部原副部长、中国科协决策咨询首席专家徐祖远在2024年中国航海日活动周港航企业发展论坛上表示，当前，新时代港航事业取得历史性成就、发生历史性变革，航运大国呈现出新面貌。庞大而高效的海上运输网络覆盖全球主要国家和地区，港航业服务品质和安全绿色智能发展水平明显提高，综合竞争力、创新能力显著增强，参与国际海运治理能力明显提升。

徐祖远表示，近年来，水运供给侧结构性改革持续推进，船舶继续向大型化、专业化发展，我国运输船队总艘数继续下降，净载重量继续上升，国产LNG运输船和国产邮轮设计制造取得重大突破。

交通运输部水运局副局长郭青松表示，近年来，交通运输部多措并举推动港航事业智慧发展取得了显著成绩。已建和在建的自动化集装箱码头、干散货码头数量均居世界首位，电子航行里程已达到了1.7万多公里。首艘自主航行集装箱船“智飞”号正式交付运营，基于区块链等多种技术的港口生产运营管理智慧化运营场景不断拓展。人工智能等技术的发展为港航业高质量发展注入了新的动能。“面向未来，港航业要继续坚持、创新引领，强化科技赋能，不断开创智慧港航发展新局面。”

近年来，在全方位对外开放的背景下，以国际枢纽海港为重点，依托自贸试验区、海南自贸港政策创新优势，有力推动传统航运服务业转型升级。截至2024年5月，“中国洋浦港”船籍港累计登记船舶46艘，总载重吨超531万，入籍国际航行船舶总吨位跃居全国第二；《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来，洋浦新增航运相关市场主体超650家，有力支撑了洋浦国际枢纽海港的建设。

与此同时，一系列港航相关财税金融优惠政策、产业支持政策陆续出台，为水运发展提供“真金白银”的硬支撑。水运供给侧结构性改革持续深化，推动新一轮交通运输设备更新换代，支撑构建智慧绿色低碳交通运输体系。

数据显示，截至2023年年底，全国拥有水上运输船舶11.8万艘，比上年末减少3600艘，净载重量3亿吨、增加300万吨，集装箱箱位304万标箱、增加5.5万标箱。

目前，我国已与100多个国家和地区建立了航线联系，服务网络不断完善，海运连接度全球领先。根据联合国贸发会议发布的班轮运输连通性指数 （LSCI），2024年第一季度，连通性最好的10个港口（港区）分别是上海、宁波、新加坡、釜山、青岛、香港、蛇口、巴生、鹿特丹、南沙，这充分说明了中国港口在全球班轮运输网络中的核心地位，此外，我国在东北亚、东亚、东南亚各区域都有港口进入前10。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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