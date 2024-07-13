人民网北京7月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准，涉及无人机、家具、出行安全等多个领域。

市场监管总局相关负责人表示，上述标准将在促进无人机产业发展、保障消费者健康安全、助力公共服务事业发展等方面发挥重要作用。

据介绍，在无人机方面，大型货运无人机系统标准规范了大型货运无人机系统的功能、性能及试验验证等要求，将推进国产大型货运无人机系统研制质量提升，提高国内大型货运无人机系统的整体技术能力。民用大中型固定翼无人机系统3项标准对民用大中型固定翼无人机系统的地面站、试飞风险科目实施、自主能力飞行试验等提出了明确要求，有利于提升我国在全球民用大中型固定翼无人机系统领域的影响力，拓展国际市场，促进无人机系统产业健康发展。

在家具方面，婴幼儿及儿童家具安全标准既规定了材料、结构、阻燃等通用安全指标，又对儿童高椅、双层床、软体家具等特定产品提出了安全要求，有利于强化婴幼儿及儿童家具产品质量安全监管。家具中有害物质限量标准规范了各类家具中有害物质限量要求，为家具有害物质检测和结果判定提供了统一的标准依据，推动提高家具产品质量安全水平，保障消费者健康安全。

在出行安全方面，新修订发布的专用校车学生座椅及其车辆固定件的强度标准对校车座椅安全性能作出严格规定，新增加了试验中头枕不应脱离、试验假人颈部伤害、碰撞后带扣解锁力等要求，降低事故中车内学生受伤严重程度，减少伤亡人数，为学生上下学安全出行保驾护航。轮椅车静态稳定性的测定等3项标准进一步提升了轮椅车静态稳定性和强度测试的技术水平，规范了轮椅车测试的调节程序，降低轮椅车对使用者可能造成的伤害风险，保障残疾人、老年人平等、充分、便捷地参与和融入社会生活。

在绿色环保方面，装饰装修用预拌砂浆绿色产品评价标准面向装饰装修市场，从评价方法出发，制定了全面系统的指标体系，不仅从多维度对产品提出了严格要求，还考虑了使用功能与环保功能的有效衔接，标准的实施将有利于提升企业产品竞争力，规范市场运行。新修订的绝热材料绿色产品评价标准，通过推动绿色绝热材料的生产和使用，促进了经济、社会和环境的协调发展。

据上述负责人介绍，此外，市场监管总局（国家标准委）还发布了餐饮管理、医疗器械、城市管理等方面的国家标准。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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