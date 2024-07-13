人民网北京7月13日电 （记者杜燕飞）当前，随着人工智能、区块链、5G等新一代信息技术的发展，数据已经成为新生产要素和发展引擎，推动了传统产业加速数字化、网络化、自动化发展。

作为2022年工信部大数据产业发展试点示范项目之一，全国首个部署在国资云上的水电云平台——“云上水电”平台12日正式发布。该平台通过数据云化、模型云化、服务云化，探索构建“低成本、大范围、高成效”的水电一体化专业数据服务新范式。

国务院此前印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出，鼓励和支持互联网平台、行业龙头企业等立足自身优势，开放数字化资源和能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型。

据介绍，“云上水电”平台由国家能源集团旗下数智科技公司和大渡河公司基于多年智慧企业建设成果自主研发建设，可以为水电用户提供会员制的“即订即用”SaaS服务新模式，即用户无需购买、安装和维护软件，可通过订阅或按需付费的方式使用平台上的软件应用程序。同时，平台还提供定制化的数据分析、AI建模、专家诊断等76项数据服务，帮助用户提升水电运营管理精细化水平。

“云上水电”建设项目负责人，数智科技大数据公司副总经理罗玮介绍，目前，平台已上线运营一张图、水情气象、大坝地灾、设备管理、智能报表、视频云等一系列的SaaS应用，并在四川、贵州、海南等9省67座水电站开展首批试点应用，接入实时数据测点12万个，日数据增量超2亿条，使用核心数据超300万条。

例如，在位于四川的瀑布沟水电站，运行人员通过手机上安装的气象水情服务应用，便捷查看流域内降水情况的多源数值预报，掌握未来几天内流域暴雨中心、洪水量级预警，科学安排现场防汛值班。

“通过接入平台，首批试点水电站整体投资较常规方式节约2/3，日水情预报精度提升5%，设备等效可用系数提升5%，水能利用率提升3%，提升了中小水电企业精细化管控水平。”罗玮说。

业内人士表示，新一代信息技术发展，为水电上云、数智控制奠定了基础。通过工业互联网应用，可以实现设备状态的实时监测，让数据驱动水电生产运行，推动水电行业智能化、绿色化发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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