人民网北京7月13日电 （记者杜燕飞）作为国家原子能机构“十四五”核工业发展规划项目，我国规模最大的天然铀产能项目——“国铀一号”示范工程12日在内蒙古鄂尔多斯开工建设。

“国铀一号”示范工程开工建设。受访者供图

据介绍，“国铀一号”示范工程采用“二氧化碳和氧气浸出法”先进开采工艺，改变了传统矿山井下开采模式，无需将矿石提升到地表处理，采铀溶浸液采取封闭循环模式，水冶生产车间采用静谧式自动化运行，实现“三废零排放、生态无破坏、减碳可持续”的铀矿采冶新方式。项目还将集成自动化、远程集控和大数据分析等技术，实现“千里之外、一屏掌控、一键采铀”和“赋存资源可视化、运行分析智能化、资源开采精准化”。

“项目建成后，将成为我国产能规模最大、建设标准最高的天然铀生产基地，进一步提升我国天然铀保障能力、天然铀产业自主创新能力和国际竞争力。”中核集团相关部门负责人表示，该项目是推进核能“三步走”发展落地和核工业高质量发展的实践。

专家表示，天然铀是核工业发展的物质基础，是保障国家安全的重要战略资源和能源矿产。天然铀的供应链安全，对核工业发展和“双碳”目标的实现具有重要意义。

国家原子能机构相关负责人表示，要坚持底线思维、极限思维，强化风险意识，充分认识提升国内铀资源保障能力的必要性、紧迫性；要坚持创新驱动，发展天然铀产业新质生产力；要坚持安全第一、绿色发展，协同打造高质量、高标准的示范工程。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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