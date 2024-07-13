人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国规模最大天然铀产能项目开工建设

2024年07月13日16:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月13日电 （记者杜燕飞）作为国家原子能机构“十四五”核工业发展规划项目，我国规模最大的天然铀产能项目——“国铀一号”示范工程12日在内蒙古鄂尔多斯开工建设。

“国铀一号”示范工程开工建设。受访者供图

“国铀一号”示范工程开工建设。受访者供图

据介绍，“国铀一号”示范工程采用“二氧化碳和氧气浸出法”先进开采工艺，改变了传统矿山井下开采模式，无需将矿石提升到地表处理，采铀溶浸液采取封闭循环模式，水冶生产车间采用静谧式自动化运行，实现“三废零排放、生态无破坏、减碳可持续”的铀矿采冶新方式。项目还将集成自动化、远程集控和大数据分析等技术，实现“千里之外、一屏掌控、一键采铀”和“赋存资源可视化、运行分析智能化、资源开采精准化”。

“项目建成后，将成为我国产能规模最大、建设标准最高的天然铀生产基地，进一步提升我国天然铀保障能力、天然铀产业自主创新能力和国际竞争力。”中核集团相关部门负责人表示，该项目是推进核能“三步走”发展落地和核工业高质量发展的实践。

专家表示，天然铀是核工业发展的物质基础，是保障国家安全的重要战略资源和能源矿产。天然铀的供应链安全，对核工业发展和“双碳”目标的实现具有重要意义。

国家原子能机构相关负责人表示，要坚持底线思维、极限思维，强化风险意识，充分认识提升国内铀资源保障能力的必要性、紧迫性；要坚持创新驱动，发展天然铀产业新质生产力；要坚持安全第一、绿色发展，协同打造高质量、高标准的示范工程。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国规模最大天然铀产能项目开工建设
　　人民网北京7月13日电 （记者杜燕飞）作为国家原子能机构“十四五”核工业发展规划项目，我国规模最大的天然铀产能项目——“国铀一号”示范工程12日在内蒙古鄂尔多斯开工建设。 “国铀一号”示范工程开工建设。…
全国首个部署在国资云上的水电云平台发布
　　人民网北京7月13日电 （记者杜燕飞）当前，随着人工智能、区块链、5G等新一代信息技术的发展，数据已经成为新生产要素和发展引擎，推动了传统产业加速数字化、网络化、自动化发展。 作为2022年工信部大数据产业发展试点示范项目之一，全国首个部署在国资云上的水电云平台——“云上水电”平台12日正式发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部