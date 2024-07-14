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上半年我国货物贸易进出口总值超21万亿元（新数据 新看点）

同比增长6.1%

2024年07月14日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月13日电  （记者欧阳洁）海关总署12日发布数据显示：今年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%，历史同期首次超过21万亿元。上半年进出口增速逐季加快，其中，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别提高2.5个和5.7个百分点，外贸向好势头进一步巩固。

　　从出口额、进口额来看，上半年，我国出口12.13万亿元，同比增长6.9%；进口9.04万亿元，同比增长5.2%。

　　从贸易方式来看，一般贸易、加工贸易、保税物流进出口均增长。上半年，产业链更长、附加值相对较高的一般贸易进出口13.76万亿元，同比增长5.2%，占我国外贸总值的65%；加工贸易和以保税物流方式进出口同比分别增长2.1%和16.6%。

　　从贸易伙伴来看，上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%，占我国外贸总值的15.9%；我国对共建“一带一路”国家合计进出口10.03万亿元，同比增长7.2%。

　　今年上半年，我国出口机电产品7.14万亿元，同比增长8.2%，占出口总值的近六成。其中，自动数据处理设备及其零部件出口6837.7亿元，同比增长10.3%；集成电路出口5427.4亿元，同比增长25.6%；汽车出口3917.6亿元，同比增长22.2%。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月14日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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