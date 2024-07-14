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助力水生蔬菜“上新”（科技群英绘·最美科技工作者）

杨宏富
2024年07月14日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　（一）种质资源是育种创新的基础。来到国家水生蔬菜种质资源圃（武汉），仿佛走入一座宝库。这里保存着十二种水生蔬菜种质资源三千余份。这些成果离不开武汉市农业科学院蔬菜研究所研究员柯卫东四十年的努力。

　　（二）过去，我国水生蔬菜多分布在农家和野外，处于自生自灭状态。二十世纪八十年代初，柯卫东承担起水生蔬菜种质资源的收集和保护工作。他和同事们常在野外湖区、田野和泥塘中穿行摸索，只为挽救更多水生蔬菜种质资源。

　　（三）当水生蔬菜种质资源越来越丰富，柯卫东又“泡”在了试验田里，开展起种质资源保存与鉴定评价工作，构建起相应的技术体系，为我国水生蔬菜种质资源保护、研究与利用提供支撑。

　　（四）莲藕是我国重要水生蔬菜。常规莲藕繁殖系数低、种苗重、易带病。柯卫东与同事们潜心攻关，发明试管藕诱导方法及微型种藕繁殖技术，使莲藕每亩用种量由二百五十公斤降至二十五公斤，每亩节约种苗成本近千元。

　　（五）随着生活水平提高，人们对莲藕品质的要求也相应提高。柯卫东和同事们精心选育鄂莲系列新品种二十多个，既满足了不同生态地区、不同用途的需求，也大幅提升了我国莲藕品种的产量和品质。

　　（六）怀着一颗科技惠农之心，柯卫东常与农民分享科研成果、答疑解惑。如今，柯卫东和同事们研发的新品种、新技术已推广到二十多个省份，取得可观的社会经济效益。他希望通过科研，帮助更多农民增收致富。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月14日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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