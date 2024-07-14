本报记者

党的十八大以来，习近平总书记每次到江西考察，都对生态文明建设念兹在兹。

2016年2月，习近平总书记在江西考察时指出：“江西生态秀美、名胜甚多，绿色生态是最大财富、最大优势、最大品牌，一定要保护好，做好治山理水、显山露水的文章，走出一条经济发展和生态文明水平提高相辅相成、相得益彰的路子。”

2019年5月，习近平总书记在江西考察时要求：“要加快构建生态文明体系，做好治山理水、显山露水的文章，打造美丽中国‘江西样板’。”

2023年10月，习近平总书记在江西考察时强调：“坚定不移走生态优先、绿色发展之路，推动全面绿色转型，打造生态文明建设高地。”

江西广大干部群众深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在江西考察重要讲话精神，扎实推进美丽江西建设，奋力打造生态文明建设高地。

从长江之畔到赣江两岸，从赣北到赣南，行走赣鄱大地，生态优先、绿色发展的势头愈加强劲。

擦亮“最大品牌”，拥有“好生态”

走进南昌市“江中药谷”，只见大雁游弋水上，天鹅散步岸边，林间小麂不时探出头来……这里既不是动物园，也不是自然保护地，而是一家制药企业——华润江中制药集团有限责任公司湾里制造基地。

来到新余市新钢集团，炼钢厂区附近有多个公园。其中，青花瓷公园最受关注，是远近闻名的拍照“打卡”地。冷却塔披着青花瓷彩绘，与蓝天白云交相辉映，塔下不远处芳草茵茵、湖水澄澈。

江西生态“高颜值”，有底气也有压力。

向内看，江西自然禀赋优良、“生态家底”丰厚，森林覆盖率和生态质量指数居全国前列。如何守好绿色生态“最大财富”，发挥绿色生态“最大优势”，擦亮绿色生态“最大品牌”？如何守住“生态环境质量只能更好、不能变坏”的底线？这是江西的必答题。

向外看，江西生态关系全国。以水资源为例，这里拥有152公里长江黄金岸线，每年从赣江、抚河、信江、饶河、修河汇入鄱阳湖，经鄱阳湖调蓄后流入长江的水量平均接近1500亿立方米，约占长江总水量的15%。如何确保“一湖清水入江，一江清水东流”？江西重任在肩。

江西生态“高颜值”，有机遇更靠努力。

在我国生态文明建设版图上，江西是兼具国家生态文明试验区和生态产品价值实现机制国家试点的省份。近年来，江西持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面落实长江十年禁渔，推进赣江、抚河、信江、饶河、修河、鄱阳湖全流域综合治理，加强危险废物、尾矿库等重点领域环境风险排查整治，不断提升生态环境监测治理执法能力。

好消息一个个传来：长江流域重现“水清岸绿、鱼跃鸟飞”美景；江豚时隔40余年，重返南昌主城区赣江江段；许久未见的鳤鱼、大黄花虾脊兰等珍稀野生动植物，再次出现；全球98%以上的白鹤、95%以上的东方白鹳等候鸟，在鄱阳湖越冬……

近年来，江西累计整治河湖突出问题1.9万余个。在全国水土保持规划实施情况评估中，连续5年获得优秀。2018年以来，全省环境空气质量连续6年达到国家二级标准。2024年上半年，全省空气优良天数比率为93.9%，国考断面水质优良比例为97%，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率为100%，长江干流10个断面、赣江干流33个断面保持Ⅱ类水质。“近年来，江西坚持水资源、水生态、水环境‘三水统筹’，全面加强系统保护治理，交出了亮眼成绩单。”江西省水利厅副厅长陈何铠介绍。

江西生态“高颜值”，品牌效应日益显现。

“庐山天下悠、三清天下秀、龙虎天下绝”，江西美景举世闻名。近年来，当地新的文旅品牌不断涌现。凭借绿色生态优势，有“梯云村落、晒秋人家”美誉的婺源县篁岭、“从废弃矿区变身仙侠小镇”的上饶市望仙谷、让人“诗意栖居大自然”的大余县丫山等景点在全国知名度日益提升，成为“明星村”“网红景点”。

江西的一些探索成为全国样板。赣州市曾因水土流失严重，许多丘陵山岗红壤裸露，经过40多年综合治理，这里重现绿水青山。崩岗治理“赣南模式”和废弃矿山修复“寻乌经验”已向全国推广。

此外，望仙谷“两山转化”、丫山“点绿成金”、长江江豚保护等典型经验在全国推广，九江石化绿色智能炼化、靖安绿色发展模式广受好评，赣南脐橙、南丰蜜桔、广丰马家柚等地理标志产品荣登全国百强榜。

推动“两山”转化，实现“高价值”

近年来，江西不断拓宽生态产品价值实现路径，让绿水青山的“高颜值”转变为金山银山的“高价值”。如何转变？位于赣西北的靖安县璪都镇港背村的实践，颇有代表性。

小村青山环抱，清溪潺潺，绿树成荫，森林覆盖率95.7%。一度，港背村靠卖林木赚钱，成了“万元村”。后来，村子生态环境恶化，村民开始外出务工另谋生计。港背村“靠山吃山”，“吃”成了“空心村”。痛定思痛，港背村要翻身，还得“靠山吃山”。

“不过，‘吃法’变了，现在要依山靠水。”村支书吴竹林说，近年来，村里发展养蜂等特色产业，又吸引乡贤投资，提升基础设施，打造竹筏漂流等项目，走上了生态旅游的新路。

“去年，全村旅游营收近200万元，村集体经济收入40余万元。港背村又风光了起来，绿水青山就是金山银山！”吴竹林说，从“万元村”到“空心村”，再到如今的生态富民村，港背“坐了一趟过山车”。

让资源变资产、资产变资本、资本变资金，发展生态旅游，江西有资源、有路径。

“我们充分挖掘绿色生态这个最大优势的价值，实施‘生态+文旅’行动，深度融合生态旅游、文化旅游、红色旅游等产品形态，依据各地资源禀赋及特点，打造了全域一体型、城乡融合型、产业主导型、文化特色型、休闲康养型五大类生态旅游业态产品，满足游客个性化、差异化、多层次生态旅游需求。”江西省文旅厅厅长梅亦介绍，江西现有国家级旅游度假区5个、国家级森林康养基地6个、国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地10个，2023年全省林业旅游与休闲服务产值超千亿元。

推动“两山”转化，三产旅游大有可为，一产二产也“当仁不让”。

盛夏的清晨，樟树市店下镇芦岭村葱郁的山林里，树枝摇曳，光影斑驳。村民们早早出门，直奔林子，忙着给林下种植的中药材黄精松土、除草。

“店下镇森林多，土壤富硒，这里仿野生种植的黄精有1.2万亩。”种植承包人熊宇繁说。在“药都”樟树，有10多味中药材实现林下种植，总种植面积达11.6万亩，带动2.9万农户增收。

林下经济，不与粮争田、不与林抢地，是林业生态价值实现的重要途径。江西有国家林下经济示范基地34家，林下经济利用林地面积达3762万亩，去年林下经济综合产值达1836亿元。江西提出，到2027年，全省林下经济年产值达3000亿元以上，利用林地总规模达到5000万亩以上。

用林活绿，延伸产业链。竹建筑用材、竹纤维制品、竹家具、竹餐具、竹工艺品……立“竹”资源，做“竹”文章，江西在改造低产低效竹林基础上，加快推动竹加工产业发展，建竹产业集群、培育竹加工龙头企业、加强竹产业科研。江西现有1400余家竹加工企业，去年全省竹产业总产值达798亿元。

“两山”转化，需要量化生态价值，探索建立生态产品价值实现机制。

摸家底，算价值。近年，江西出台试行全省统一的生态系统生产总值（GEP）核算规范、统计报表制度、结果应用意见和生态资产价值评估管理办法，建成全省统一的生态产品信息共享与核算平台，完成省市县三级GEP初步试算。

资溪县在全省率先开展县域GEP图斑级精算。经核算，该县2021年GEP总值为478.76亿元，约为当年全县地方生产总值的9.23倍。

“截至目前，江西碳汇、水权、排污权、用能权累计成交额近4500万元，林业类生态产品累计成交额近90亿元。”江西省发改委副主任刘兵说。

坚持“双碳”引领，支撑“高质量”

佛吉亚歌乐电子（丰城）有限公司位于宜春市丰城市，工厂外墙上有10余扇大型“扇叶”。

“它们会随着阳光移动智能开合，在夏天减少建筑内热能辐射，帮助降低室内空调能耗。”佛吉亚中国区首席运营官李丽介绍，工厂建造之初就进行了一系列节能布局，如光伏发电设备、雨水收集系统、隔热建筑材料，地下还有地源热泵系统。这家工厂，正在引领当地汽车电子产业向更可持续、智能化的未来迈进。

节能降碳，各有高招。在南昌，华勤电子公司引入“5G+智慧能耗管理云平台”，综合能耗降低20%以上；在鹰潭，江铜贵溪冶炼厂利用数字化技术降低综合能耗7%以上；在赣州，江西金力永磁科技股份有限公司负责人介绍，将近60%的电能是被电机消耗掉的，而稀土永磁电机比传统电机节能25%以上。

数据显示，“十三五”时期，江西以年均3.1%的能耗增速拉动年均7.6%的地区生产总值增长。

构建废弃物循环利用体系，是加快发展方式绿色转型的重要举措。

一台酷似巨型“抓娃娃机”的抓斗机，忙碌地进行着抓卸作业。来到位于吉安市的井冈山经济技术开发区，走进光大环保能源（吉安）有限公司的垃圾吊控制室，一个能够存贮1.3万吨垃圾的巨大垃圾仓赫然立于眼前，2台抓斗机正抓取垃圾倒入投料口焚烧。

公司总经理许鹏介绍，这里日均焚烧生活垃圾1200吨，年发电量达1.3亿千瓦时，服务人口超200万。截至2024年6月，公司已累计处理生活垃圾188.4万吨，提供绿色电力7.44亿千瓦时。“令人头痛的生活垃圾、餐厨垃圾及秸秆等固体废物，已成为我们发电企业的‘香饽饽’，吃干榨尽、变废为宝，转换为绿色能源。”

在景德镇市浮梁县，景德镇金绿能新材料科技有限公司每天都在见证“神奇”变化——砖石碎块等固体废料被一车车运来，经过球磨机研磨、高温烧制等工艺，最终变成罗马柱、仿石砖、异形吊顶等建筑材料。公司董事长薛俊东说：“我们的生产原料，85%以上是固体废料。在国外参加建材展时，我们的产品、生产方式还有生产理念都受到欢迎和认可。”

产业结构持续向好，进一步推动绿色发展。

近年来，江西壮大电子信息、航空、装备制造等优势产业，大力发展新能源汽车、锂电、光伏等绿色低碳制造业，电子信息产业营业收入站稳万亿元台阶。南昌高新区光电及通信产业集群、上饶经开区光伏产业集群，成为千亿级新兴产业集群。

据统计，2012年到2023年，江西高新技术企业从356家增长到近7000家。2023年，江西战略性新兴产业占规模以上工业增加值比重达28.1%，较“十三五”末提高6个百分点，数字经济增加值突破1.2万亿元，能耗产出效益指数达到1.3。

能源结构也在不断优化。“江西省可再生能源装机突破3370.1万千瓦，占发电总装机的比重突破50%。”刘兵介绍，2021年至2023年，江西完成现役煤电机组节能降碳改造2000万千瓦，占现役机组比例超80%，100个县市区中有92个接通管输天然气。在江西，城市中心区和高速公路服务区实现公共充电基础设施全覆盖，充电站“县县全覆盖”。铅山县压缩空气储能、分宜县混合储能2个项目，入选国家新型储能项目试点。

江西省委书记尹弘表示，要坚定不移走生态优先、绿色发展之路，努力在生态环境质量、绿色低碳转型发展、生态产品价值实现、生态文明制度建设上走在全国前列，走出一条具有江西特色的人与自然和谐共生的现代化道路。

（本报记者韩晓丽、郑少忠、陈振凯、周欢、程晨、刘发为、何欣禹、王丹）

《 人民日报 》（ 2024年07月14日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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