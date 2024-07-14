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多部门部署重点地区防汛救灾

2024年07月14日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：多部门部署重点地区防汛救灾

本报北京7月13日电（记者陈晨、姚亚奇）受持续强降雨影响，7月13日12时20分，太湖水位涨至3.90米，超过警戒水位（3.80米）0.10米，且较太湖1号洪水过程最低水位（3.70米）复涨0.20米，太湖发生2024年第2号洪水。淮河干流王家坝水文站（安徽阜南）7月13日16时12分水位涨至警戒水位（27.50米），淮河发生2024年第1号洪水。

水利部提前作出安排部署，要求加大太湖排水力度，缩短太湖及河网高水位时间，加强超警河段堤防巡查防守，确保流域防洪安全，每日会商滚动研判太湖流域雨情水情汛情，安排部署洪水防御工作，维持针对江苏省的洪水防御Ⅳ级应急响应。水利部太湖流域管理局启动洪水防御Ⅳ级应急响应，动态优化调整排水调度方案，精准调度望虞河、太浦河等骨干排水通道排泄太湖洪水，指导流域内各省（直辖市）持续加大沿长江、沿海、沿杭州湾口门排水力度。

针对淮河流域近期强降雨，水利部要求强化监测预报预警，密切监视洪水过程，加强水工程科学精准调度，确保防洪安全，发出“一省一单”靶向预警，督促做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，指导调度流域骨干水库提前预泄腾库，调度临淮岗水利枢纽、蚌埠闸和洪泽湖三河闸等大流量下泄，为迎战暴雨洪水做好准备。目前，水利部分别维持针对安徽省、江苏省的洪水防御Ⅲ级应急响应和Ⅳ级应急响应。

7月13日，国家防总办公室、应急管理部组织气象、水利、自然资源、住房城乡建设等部门进行防汛专题联合会商，视频调度江苏、安徽、四川等12个省份，研究部署重点地区防汛救灾工作。会商强调，要加强滚动监测预报和多部门联合会商，科学调度水库、闸坝等防洪工程，持续加大超警河段巡堤护堤力度，做到第一时间排查处置险情。要切实做好中小河流洪水、山洪地质灾害预警与转移避险，落实直达基层责任人的临灾预警“叫应”和跟踪反馈机制，坚持“四个一律”要求，第一时间果断组织转移避险。要强化城市防洪排涝，统筹做好城市河道与排水管网调度，联调联排、联防联控，千方百计减少城区积涝。要狠抓各类风险隐患排查整改，贯穿整个防汛过程，及时发现，立行立改，最大限度减轻次生衍生灾害。

国家防总办公室会同水利部、住房城乡建设部派出城市防洪排涝联合工作组，同时向四川派出工作组，前期派出的1个工作组、4个专家组继续在湖南、湖北、江西、安徽一线协助指导抢险救灾和巡查防守等工作。

7月13日，国家防总办公室会同国家粮食和物资储备局紧急调拨折叠式金属网箱等总价值约55万元的中央应急抢险救灾物资（防汛抗旱类），支持安徽省开展防汛抢险工作。

(责编：罗知之、李楠桦)
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