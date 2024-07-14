人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“成绩单”亮眼，外贸新动能活力澎湃

2024年07月14日08:51 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：“成绩单”亮眼，外贸新动能活力澎湃

海关总署12日发布信息显示，今年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%，货物贸易规模再创新高。进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

外贸是拉动经济增长的重要引擎，是联结国内国际双循环的重要枢纽。上半年，我国外贸走势持续向好，“质升量稳”基础坚实，“成绩单”亮眼，外贸新动能活力澎湃。

出口结构进一步优化，为外贸持续增长提供动力。随着我国外贸发展所依托的产业基础、要素禀赋、创新能力不断增强，出口商品向着价值链中上游攀升。上半年，我国机电产品出口同比增长8.2%，占出口比重的近六成，其中集成电路、汽车、自动数据处理设备及其零部件是我国出口产品“大头”，同比分别增长25.6%、22.2%、10.3%。时代在变，我国产业升级的脚步始终如一。“老三样”加快高端化、智能化、绿色化转型，不断焕发新生机，“新三样”凭借新技术、新产品脱颖而出，收获竞争新优势，中国出口产品结构持续优化升级，折射出中国经济高质量发展的新趋势，也为全球绿色低碳转型作出了积极贡献。

民营企业进出口延续良好态势，外贸“稳定器”作用持续发挥。我国民营企业是引领创新创造的生力军，已经成为我国高技术产品最大的进出口主体。民营企业在开拓市场方面敢拼敢闯，把生意做到了全球各地。上半年，灵活性高、自主性强的民营企业进出口11.64万亿元，同比增长11.2%，占我国外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点，继续保持我国外贸第一大经营主体位置。民营企业持续增强技术实力，大力推进品牌建设，在品牌创造、品牌管理、品牌效益上不断取得实效，提升了“中国制造”品牌的知名度、美誉度。

持续推进高水平对外开放，新兴市场进一步扩大了外贸增长的新空间。从东南沿海到西北边陲，从白山黑水到雪域高原，中国开放的大门越开越大，开放水平越来越高，支撑中国外贸重塑新优势。对外贸易的国别市场更加多元和优化，传统市场的贸易基本稳定，新兴市场的贸易持续加快。上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%；我国与第二、第三、第四大贸易伙伴欧盟、美国、韩国分别进出口2.72万亿元、2.29万亿元、1.13万亿元，增速分别为同比下降0.7%、增长2.9%、增长7.6%。同期，我国对共建“一带一路”国家合作空间稳步拓展，合计进出口10.03万亿元，同比增长7.2%。

今年以来，我国对外贸易的总体形势向好，出口质量明显提升。在我国经济基本面持续向好的大背景下，各地区各部门共同努力、开拓创新，让政策组合拳持续发力显效，加快培育新业态新动能，完全有信心实现全年外贸“质升量稳”目标。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国规模最大天然铀产能项目开工建设
　　人民网北京7月13日电 （记者杜燕飞）作为国家原子能机构“十四五”核工业发展规划项目，我国规模最大的天然铀产能项目——“国铀一号”示范工程12日在内蒙古鄂尔多斯开工建设。 “国铀一号”示范工程开工建设。…
全国首个部署在国资云上的水电云平台发布
　　人民网北京7月13日电 （记者杜燕飞）当前，随着人工智能、区块链、5G等新一代信息技术的发展，数据已经成为新生产要素和发展引擎，推动了传统产业加速数字化、网络化、自动化发展。 作为2022年工信部大数据产业发展试点示范项目之一，全国首个部署在国资云上的水电云平台——“云上水电”平台12日正式发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部