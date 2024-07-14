原标题：“成绩单”亮眼，外贸新动能活力澎湃

海关总署12日发布信息显示，今年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%，货物贸易规模再创新高。进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

外贸是拉动经济增长的重要引擎，是联结国内国际双循环的重要枢纽。上半年，我国外贸走势持续向好，“质升量稳”基础坚实，“成绩单”亮眼，外贸新动能活力澎湃。

出口结构进一步优化，为外贸持续增长提供动力。随着我国外贸发展所依托的产业基础、要素禀赋、创新能力不断增强，出口商品向着价值链中上游攀升。上半年，我国机电产品出口同比增长8.2%，占出口比重的近六成，其中集成电路、汽车、自动数据处理设备及其零部件是我国出口产品“大头”，同比分别增长25.6%、22.2%、10.3%。时代在变，我国产业升级的脚步始终如一。“老三样”加快高端化、智能化、绿色化转型，不断焕发新生机，“新三样”凭借新技术、新产品脱颖而出，收获竞争新优势，中国出口产品结构持续优化升级，折射出中国经济高质量发展的新趋势，也为全球绿色低碳转型作出了积极贡献。

民营企业进出口延续良好态势，外贸“稳定器”作用持续发挥。我国民营企业是引领创新创造的生力军，已经成为我国高技术产品最大的进出口主体。民营企业在开拓市场方面敢拼敢闯，把生意做到了全球各地。上半年，灵活性高、自主性强的民营企业进出口11.64万亿元，同比增长11.2%，占我国外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点，继续保持我国外贸第一大经营主体位置。民营企业持续增强技术实力，大力推进品牌建设，在品牌创造、品牌管理、品牌效益上不断取得实效，提升了“中国制造”品牌的知名度、美誉度。

持续推进高水平对外开放，新兴市场进一步扩大了外贸增长的新空间。从东南沿海到西北边陲，从白山黑水到雪域高原，中国开放的大门越开越大，开放水平越来越高，支撑中国外贸重塑新优势。对外贸易的国别市场更加多元和优化，传统市场的贸易基本稳定，新兴市场的贸易持续加快。上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%；我国与第二、第三、第四大贸易伙伴欧盟、美国、韩国分别进出口2.72万亿元、2.29万亿元、1.13万亿元，增速分别为同比下降0.7%、增长2.9%、增长7.6%。同期，我国对共建“一带一路”国家合作空间稳步拓展，合计进出口10.03万亿元，同比增长7.2%。

今年以来，我国对外贸易的总体形势向好，出口质量明显提升。在我国经济基本面持续向好的大背景下，各地区各部门共同努力、开拓创新，让政策组合拳持续发力显效，加快培育新业态新动能，完全有信心实现全年外贸“质升量稳”目标。

(责编：罗知之、李楠桦)

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