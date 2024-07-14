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求职服务成生意，谁来帮求职者避“坑”

何勇海
2024年07月14日08:51 | 来源：北京青年报
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原标题：求职服务成生意，谁来帮求职者避“坑”

近年来，每逢毕业求职季，求职服务机构总能吸引部分求职者的注意。有的表示能提供简历优化、内推机会、笔面试辅导、谈薪咨询等“一条龙”服务，有的声称有大企业高管或资深人力资源人员一对一辅导，保高薪、保进名企等。据《工人日报》报道，这些机构的服务价格不菲，从几千元到几万元不等。然而，这些机构服务质量良莠不齐，有的机构还存在货不对板、退费难等问题。

有需求就有市场。近几年，就业压力持续增大，且就业信息不对称仍然存在，求职者借助相关机构的专业服务，能相对准确地了解某个行业的劳动力市场的供需情况，快速掌握一定的求职技巧，提升自我竞争力，增大求职成功率。不过，凡事无绝对。除了部分求职服务机构能做到诚信服务、规范经营外，也有一些机构存在实际服务与承诺的内容相差甚远、服务质量差等问题。

从诸多报道来看，主要问题是虚假宣传、服务质量差，根本不像宣传的那么专业、有效。比如宣称“提供精品一对一服务”，实际是一对多，就连课程上的都是录播课；又如宣称可以优化简历，实际只略微改动了排版和格式；推荐岗位的次数不仅大大缩水，有的已过时效，有的与求职者的求职意向也不符；承诺的内推资源是行业顶尖企业，实际是一些基本没听说过的小公司……总之，部分求职服务让不少购买者感到“毫无用处，简直是在浪费钱财和时间”。

遇到虚假宣传、服务质量差，想退钱却又“没门”。几千元或几万元对还未踏入社会的学生而言并非小数目，为什么能吸引他们放心支付？原来有“退款条款”兜底——不少服务机构向求职者承诺，如果服务期内没有通过内推拿到offer，则向学员退款。然而由于缺乏有效的监管，“退款条款”并未得到真正履行，即使被履行，机构在列出已消费的服务清单包括简历优化、线上课程等的费用后，可退的钱已经寥寥无几。

像这类求职服务不仅是不靠谱，而且是套路重重，使求职者遭受经济损失，甚至要经受精神折磨。相关部门针对这类投诉，往往劝导求职者不要轻信求职服务机构的承诺，应慎重选择这类服务，比如考察机构资质，仔细阅读合同，详细了解具体服务内容、费用明细和退费政策，等等。这类提醒当然没错，但求职者往往由于心切，在迫不及待的心理下，有时就会丧失正常的判断能力，外部的避“坑”帮助是必不可少的。

就业是最大的民生，求职者不应是被任意收割的“韭菜”。各地相关部门必须重视求职服务乱象，守护求职者的权益。由于缺乏有效的行业标准和监管，一些机构提供了低质量服务而不受惩罚，最终才导致该行业鱼龙混杂、乱象频出。相关部门当务之急是建立有效的求职服务行业标准和监管措施，甚至应完善相关法律法规。近年来，求职市场不断扩大，求职服务机构的数量也随之增加，因此加强监管势在必行。

求职服务成生意也表明，各地应提供更多高质量的公益性求职服务。据报道，今年以来，有的地方面向高校毕业生提供“实训+招聘”一站式就业服务，通过就业培训、实战演练等环节，切实提高毕业生求职能力。期待各地相关职能部门齐心协力，以更加优质的就业服务，为求职者赋能，为稳定就业大局、促进经济社会发展保驾护航。

(责编：罗知之、李楠桦)
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