原标题：羽毛球“周边”也涨了

近日，“羽毛球价格大涨”的话题一度冲上热搜。北京青年报记者了解到，今年上半年，国内几大头部球商争先宣布羽毛球涨价，涨价幅度达20%到50%。随着羽毛球运动参与的人数越来越多，场地费用也水涨船高，一些场地周末报价达到了每小时200多元，还不一定能约上。

各大厂家本月再次涨价

根据国家体育总局的《全民体育现状调查报告》，羽毛球在中国是参与人数最多的体育运动，整个羽毛球人口高达2.5亿。羽毛球在大众选择运动健身方式中占比6.9%。

7月伊始，各大羽毛球厂家又迎来了新一轮涨价。目前，尤尼克斯、红双喜、翎美、威克多、超牌、狮鹏、亚狮龙、威肯等知名品牌均发布了调价公告，涨幅不小。值得一提的是，仅一个季度前，羽毛球的价格才刚涨完一轮。以尤尼克斯为例，主流高端款AS-05，零售价从4月前的210元/打提价到225元/打，再到如今的275元/打，热销款AS-03的价格也涨到每打235元。

这一轮的羽毛球涨价在各厂家发出的通知中，不约而同地将涨价原因归于“原材料的价格飞涨”。这一原材料就是羽毛球的毛片。

高手过招对球损耗更大

北青报记者在电商平台发现，一些羽毛球品牌旗舰店内，多个型号的羽毛球商品显示缺货，但最便宜的“入门款”羽毛球货源充足，有的一打（12只）只需要30多元。进阶型的比赛用球一打则接近300元。

虽然对于外行人来说，羽毛球看上去都没什么区别，但资深爱好者潘先生告诉北青报记者，对于羽毛球进阶玩家来说，球一定是越贵的越好。“高手如果尝试降档使用稳定性略差的球，会因找不到球感导致低级失误频出。”

同时，越是高手，一场羽毛球赛打下来，球的损耗数量可能越高。“我上周打一场球，两拨人打坏了8个球，大概值100元左右。”

租场地“一分钟两块五”

作为羽毛球运动中的消耗品，羽毛球价格的上涨，只是该运动门槛节节攀升的一环。

今年7月上旬，主营羽毛球产品的日本品牌YONEX（尤尼克斯）举办的2025春夏新品发布会上，速干的大赛服上衣定价翻倍，达到900元左右，短裙的价格已超1200元，羽毛球拍的价格更是没有上限。

同时，场地费用也在逐年攀高。北青报记者走访北京多家羽毛球场馆发现，大部分羽毛球场馆与其他室内球类运动，如篮球等共用场馆。“现在羽毛球场地需求越来越大，在场地使用上，我们只能优先会员。”北京一家已经经营了十余年的球馆负责人表示，该场馆的会员需要加入俱乐部，每年要交纳一定金额的俱乐部会费。羽毛球场地费用是另算的。

羽毛球场地价格大多分为周末假日档、工作日白天档和工作日晚间档。其中，周末档价格最高，北京有场地报价已经超过200元/小时；工作日白天档最低，大多每小时四五十元就能打一场。

但是，作为一项被公认的社交型体育运动，能在工作日白天找到球搭子的羽毛球爱好者毕竟还是少数。因此，价格最高的周末档经常是一场难求。

“我现在打球一般都是两拨人，歇人不歇场，毕竟一分钟就是两块五，我捡球都跑着捡。”一位正在150元/时的场地打球的爱好者对北青报记者表示，去年这一场地的费用还是100元。

文/本报记者 张鑫

统筹/池海波

(责编：罗知之、李楠桦)

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