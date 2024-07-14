原标题：烂苹果长出“白蘑菇”引发讨论

近日，浙江德清县的邓女士在社交平台发帖称，家里的一颗苹果长出了“白色蘑菇”。这一罕见现象迅速吸引了大量网友的围观和讨论，更吸引了中国科学院昆明植物研究所真菌多样性与分子进化课题组的注意。

邓女士告诉北京青年报记者，6月的浙江正值梅雨季节，连日的阴雨使得屋内物品容易受潮发霉。这个苹果刚开始是放在工作室的茶水间，后来自己将苹果带回家，放在了窗台上。6月30日，她上班前远远看见苹果上长了白色的东西，以为发霉了，想着晚上回来再扔掉。结果，当天回家后忘记处理。遗忘多日后，她再想起这颗苹果时，发现果子上居然长出了“蘑菇”。

7月6日晚，中国科学院昆明植物研究所真菌多样性与分子进化课题组的在读博士许博士注意到了邓女士分享的视频和照片，立即联系了她，表示想购买这个苹果用于研究。邓女士告诉北青报记者，“这个长蘑菇的苹果在我手里是没用的，如果它对研究有帮助，还是让苹果蘑菇去到有用的人员手里。”随即，在许博士的指导下，邓女士将苹果包好放进冰箱保存。第二天，她就将苹果寄往中国科学院昆明植物研究所。

中国科学院昆明植物研究所是我国植物学、植物化学领域重要的综合性研究机构，许博士所在的真菌多样性与分子进化课题组主要从事真菌种质资源、航天育种等研究。雨季期间，许博士会关注网友在社交媒体上分享各种蘑菇的照片，并解答网友的困惑。“我那天碰巧看到邓女士发的照片，认出是白参，而且这个苹果上的白参长势非常好，形状也比较特殊，就想用来与课题组之前航天育种的白参做比较研究。”

7月8日，许博士所在团队收到苹果后，立即开始接种观察。许博士介绍，这个苹果上长的蘑菇实际上是裂褶菌科的白参。它是一种在全球广泛分布的著名食用菌，属于腐生真菌，喜欢长在腐烂的木头上，也有过出现在桃子、柿子、椰子壳的例子，具有极高的食用和药用价值，但长在苹果上他本人也是第一次遇见。

许博士通过初步的研究，推测是苹果在自然环境或储存过程中，有白参的孢子落在上面。但也有可能是孢子先侵入苹果树，扩散到果实中，遂让苹果长出蘑菇。许博士认为，第一种传播途径的可能性较大，具体情况还在研究中。

目前，许博士所在的课题组已把苹果的果肉、果核、果柄等分开，分离出不同部位的菌丝，并提取了白参子实体的DNA序列，鉴定出该菌株属裂褶菌的模式种。许博士告诉北青报记者，后续如有进展，他会在社交平台上更新。研究结束后，也会发布详细报告。

文/实习生 那琪 本报记者 戴幼卿

(责编：罗知之、李楠桦)

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