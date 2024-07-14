原标题：多地用电负荷创新高 中国如何保障电力供应？

今年入夏以来，中国多地用电负荷创新高，电力供应保障压力增大。

7月9日、10日，广东用电负荷连续两日创历史新高，最高达到1.49亿千瓦。

福建用电负荷也在7月4日、5日两创新高，最高用电负荷达到5275万千瓦，较去年增长2.95%。

据南方电网消息，今年以来，广东、广西、云南、贵州、海南五省区用电负荷快速增长，服务区域内21个城市用电负荷创出历史新高。

中国国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星此前表示，预计今年度夏期间，中国用电负荷将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。

今夏高温天气增加了降温负荷需求。中国国家气候中心副主任贾小龙日前表示，今年盛夏，除内蒙古东北部、东北地区中部和北部气温接近常年同期外，全国大部地区气温偏高。

中国电科院用电与能效研究所副所长李德智接受中新社采访时指出，今年夏季高温天气频发，引起空调等降温负荷进一步增长，是负荷增长的主要因素。据中国电科院用电与能效研究所分析，中国夏季降温负荷规模逐年攀升，降温负荷占最大负荷比例达到30—40%。

电力数据是经济发展的“晴雨表”，经济向好发展是今年电力负荷屡创新高的另一原因。李德智表示，今年以来，中国经济持续向好也带动了用电需求的上升。

中国国家发改委公布的数据显示，今年1至5月，全国全社会用电量同比增长8.6%，一、二、三产和居民生活用电量分别增长9.7%、7.2%、12.7%和9.9%。

值得关注的是，终端用能电气化水平的提升也成为今年电力负荷增加的重要影响因素。工业领域电力需求侧管理促进中心主任蔡义清向中新社指出，当前越来越多的领域和设备采用电力作为能源，如电动汽车的普及，进一步推高了电力需求。

当前，在应对电力负荷、保障电力供应方面，中国都采取了哪些措施？

一方面是加强供应。目前，煤电仍是中国电力供应的主力电源，中国电力企业联合会(下称“中电联”)数据显示，2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成。中电联规划发展部主任张琳日前表示，煤电企业提前谋划开展储煤工作，电厂存煤始终保持在近几年历史高位，为今年迎峰度夏电力保供打下坚实基础。

另一方面，虚拟电厂也在今年电力保供中发挥了调动负荷资源的作用。深圳电网已经开始通过虚拟电厂调用，智能控制楼宇的中央空调温度、充电桩的功率和储能设备，解决全市尖峰负荷削减等实际问题。深圳虚拟电厂管理中心总经理程韧俐表示，该系统最高调节负荷21万千瓦，相当于4万户居民用电负荷。

根据中国国家能源局研判，今年迎峰度夏期间，全国电力供应总体有保障，局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况。张星表示，国家能源局将强化能源电力监测预警，确保高峰时段充分发挥保供潜力，加快支撑性电源建设投产，指导各地做细做实工作预案，压紧压实各方责任，多措并举，全力确保迎峰度夏电力安全稳定供应。(王梦瑶)

(责编：罗知之、李楠桦)

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