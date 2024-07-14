人民网记者 任妍 栗翘楚

今年上半年，全球汽车市场尽管面临多重挑战，行业依然展现出强大的韧性和适应能力。

7月10日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。

中汽协副秘书长陈士华告诉记者，上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升，根据协会统计，截至今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。

具体来看，乘用车市场层面，6月，乘用车产销分别完成217.7万辆和221.5万辆，环比增长6.2%和6.7%，同比分别下降1.9%和2.3%。在乘用车的主要品种中，交叉型乘用车产销环比下降，其他三大类乘用车品种产销环比均呈增长态势。然而，与去年同期相比，交叉型乘用车产销呈两位数增长，多功能乘用车（MPV）产量明显下降但销量小幅增长，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销均有所下降。

1-6月，乘用车产销累计完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比增速分别为5.4%和6.3%。其中，SUV产销呈两位数增长，轿车产销微增，MPV和交叉型乘用车产销则呈小幅下降。

商用车市场层面，6月，商用车产销分别完成33万辆和33.7万辆，产量环比增长2.8%，销量环比下降1.2%，同比分别下降3.5%和4.9%。在商用车的主要品种中，客车产量下降但销量增长，货车产量增长但销量下降；与去年同期相比，客车和货车产销均小幅下降。

细分来看，货车中，中型货车和轻型货车环比增长，重型货车产量增长但销量下降，微型货车产销均下降。客车中，轻型客车环比小幅下降，大型客车和中型客车产销环比增长显著。1-6月，商用车产销累计完成200.5万辆和206.8万辆，同比增速分别为2%和4.9%。

新能源汽车市场层面，6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，环比分别增长6.7%和9.8%，同比分别大幅增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。三大类新能源汽车品种的产销均呈增长态势，无论是环比还是同比。

1-6月，新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。截至6月底，国产新能源汽车累计产销量突破了3000万辆。

企业市场层面，数据显示，1-6月，汽车销量排名前十位的企业共销售1191.7万辆，占汽车销售总量的84.8%。其中，上汽集团、中国一汽、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈增长态势，其中奇瑞控股增速较为显著。

出口层面，2024年1-6月，汽车出口量达到279.3万辆，同比增长30.5%。这一数据凸显了中国汽车在国际市场上不断增强的竞争力和市场份额。在整车出口的前十企业中，比亚迪、长城和长安表现尤为突出，分别实现了显著的增长。

业内人士分析表示，总体而言，2024年上半年中国汽车出口的显著增长，既是企业技术和市场策略成功的体现，也是中国制造在全球范围内影响力提升的具体表现。未来，随着全球市场的进一步开拓和技术创新的持续推进，中国汽车出口有望实现更高质量的发展。

尽管上半年汽车行业总体表现较好，但仍面临多重挑战。展望下半年，陈士华认为，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。

(责编：罗知之、高雷)

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