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吉利杨学良：积极应对行业挑战 推动汽车产业健康可持续发展

2024年07月14日10:34 | 来源：新华网客户端
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图为吉利控股集团高级副总裁杨学良

7月13日，吉利控股集团高级副总裁杨学良出席“2024中国汽车论坛”，并就“全球化时代的中国汽车品牌建设”主题发表演讲。他在演讲中表示，中国汽车在电动化和智能化领域取得快速发展，出口量不断攀升，成绩显著。同时也需要意识到，要真正成为世界一流汽车品牌，真正赢得全球尊重，仍任重道远。在当前汽车行业面临挑战的情况下，要为中国汽车产业健康可持续发展作出贡献。

在演讲中他表示，只顾眼前不顾长远，没有质的突破，是一种不负责任和错误引导。

杨学良表示，面对行业挑战，车企不能掉以轻心，也不能慌乱应对。他认为必须积极应对挑战，坚持依法合规，从长远出发，打好基础，修炼内功，坚持品质服务与可持续发展。他说，面对挑战，要相信理性的力量，共同促进产业健康发展。

针对汽车行业的发展现状，杨学良提出了几点建议。首先，他认为，国家对汽车产业的支持和中国汽车人的努力，推动了新能源汽车产业的发展。汽车行业应该坚持发展定律，保持战略耐心，争取战略主动，敬畏法律高压线，坚守道德底线。

其次，他强调必须保持成本优势，坚决抵制违法犯罪行为。“企业应突出性价比竞争力，避免粗暴的价格战，打高质量的价格战，同时还要在技术、质量、服务、品牌和企业道德方面进行全面竞争。”

最后，他认为要坚持全球合规经营，以国内经济大循环为主体，国内国际双循环促进共同发展，坚持全球研发、全球人才、全球市场，走正道创大业，坚持时刻对品牌负责，永远让顾客满意。“只有这样，中国汽车品牌才能成为全球一流品牌，赢得世界的尊重。”

(责编：崔元苑、李源)
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