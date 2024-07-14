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水利部：从7月16日0时起全国进入防汛关键期

2024年07月14日11:00 | 来源：人民网
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“七下八上”防汛关键期有关情况新闻通气会现场。人民网 欧阳易佳摄

“七下八上”防汛关键期有关情况新闻通气会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京7月14日电 （欧阳易佳）水利部今日举办“七下八上”防汛关键期有关情况新闻通气会。会上，水利部副部长王宝恩表示，7月16日开始，我国将进入“七下八上”防汛关键期（7月16日至8月15日）。今年我国旱涝并发重发，汛旱情发生“早”、量级“大”、时间“长”、发展“快”等极端性特点更加凸显。

“从历史资料分析，‘七下八上’期间，全国洪水多发频发，容易发生流域性洪水，是每年防汛形势最为严峻的时期。”王宝恩说。

入汛以来，珠江、长江、太湖、淮河等流域大江大河大湖接连发生20次编号洪水；华北、黄淮等北方地区发生严重旱情。当前，太湖第2号洪水、淮河第1号洪水正在发展，长江第1、2号洪水仍处于演进过程，湖南华容县团洲垸险情后续应急处置还在持续，防御工作须臾不能放松。

据水利部预测，今年“七下八上”期间，我国旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响重，形势严峻复杂。

王宝恩表示，从7月16日0时起全国进入防汛关键期，水利系统全面启动防汛关键期工作机制，防御意识、机制、节奏、措施全面与关键期要求相匹配。实行部长“周会商+局地暴雨会商+场次洪水会商”机制，部领导逐日主持会商；水利部机关和直属单位与防汛工作相关的干部职工在此期间取消休假，坚守工作岗位，全面进入防汛关键期工作状态；加密监测预报、风险研判和靶向预警，强化信息报送、调度指挥、指导支持各项措施。

据悉，下一步，水利部将进一步强化底线思维、极限思维，扛牢防汛抗旱天职，勇担当、善作为，进一步加强预报预警预演预案“四预”措施，贯通雨情汛情险情灾情“四情”防御，强化流域水工程统一联合调度，突出抓好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，坚决打赢防汛关键期各场硬仗，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

(责编：罗知之、高雷)
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