人民网北京7月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，初步核算，2024年上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。

分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。

(责编：杨曦、吕骞)

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