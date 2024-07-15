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赵同录：上半年我国经济运行总体平稳

2024年07月15日10:52 | 来源：国家统计局
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原标题：赵同录：上半年我国经济运行总体平稳

2024年上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳。

一、上半年经济平稳运行，季度环比连续实现正增长

上半年，我国GDP为616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%，经济运行总体平稳。其中，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%，对经济增长的贡献率为3.8%；第二产业增加值236530亿元，同比增长5.8%，对经济增长的贡献率为43.6%；第三产业增加值349646亿元，同比增长4.6%，对经济增长的贡献率为52.6%[1]。三次产业增加值占GDP的比重分别为5.0%、38.3%和56.7%。

从环比看，经季节调整后，二季度GDP环比增长0.7%。环比增速连续八个季度正增长，经济保持平稳向好态势。

二、三次产业增长稳定，生产供给稳步增加

上半年，各行业生产稳步增长。农业生产形势平稳，夏粮获得丰收，畜牧业生产稳定，农林牧渔业增加值同比增长3.7%，拉动经济增长0.2个百分点。工业生产增长较快，工业增加值同比增长6.0%，拉动经济增长1.9个百分点。服务业持续恢复，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业延续较快发展势头，增加值分别同比增长11.9%和9.8%，合计拉动经济增长1.0个百分点；交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业等假期经济相关行业发展较好，增加值分别同比增长6.9%和6.6%，合计拉动经济增长0.4个百分点。

二季度，工业生产延续较快增长，工业增加值同比增长5.9%，拉动经济增长1.8个百分点。服务业增速略有回落，但信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业等仍保持较快增长，发挥重要支撑作用，增加值分别同比增长10.2%和8.7%，合计拉动服务业增长1.5个百分点。

三、国内需求持续恢复，外部需求有所改善

消费稳步扩大。今年以来，一系列扩内需促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放，服务消费增势良好，消费需求延续恢复态势，拉动经济增长的主动力作用显著。上半年，最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，拉动GDP增长3.0个百分点。

投资平稳增长。随着大规模设备更新、超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设全力推进，有效投资持续扩大，关键性作用进一步发挥。上半年，资本形成总额对经济增长贡献率为25.6%，拉动GDP增长1.3个百分点。

净出口稳中有进。我国持续推进高水平对外开放，加快培育外贸新动能，对外贸易规模稳定增长，结构不断优化，为推动经济持续回升向好作出积极贡献。上半年，货物和服务净出口对经济增长贡献率为13.9%，拉动GDP增长0.7个百分点。

四、高技术行业发展良好，新质生产力培育壮大

重点领域投资加力，新质生产力培育壮大。上半年，高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长10.1%和11.7%，高于全部固定资产投资增速6.2和7.8个百分点，推动高技术产业不断发展。

产业转型升级持续深化，科技赋能高质量发展。上半年，规模以上装备制造业和规模以上高技术制造业增加值分别同比增长7.8%和8.7%，高于全部规上工业1.8和2.7个百分点。1—5月份，规模以上高技术服务业企业营业收入同比增长9.9%，高于全部规模以上服务业企业1.4个百分点。

数字经济蓬勃发展，市场活力不断释放。1—5月，规模以上信息传输、软件和信息技术服务业企业营业收入增长11.2%，高于全部规模以上服务业企业2.7个百分点。上半年，实物商品网上零售额同比增长8.8%，比社会消费品零售总额增速高5.1个百分点，占社会消费品零售总额比重达25.3%，比一季度提高2.0个百分点。

（作者系国家统计局国民经济核算司司长）

(责编：杨曦、陈键)
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