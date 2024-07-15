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胡汉舟：上半年能源供应保持稳定 清洁能源消费占比显著提升

2024年07月15日10:53 | 来源：国家统计局
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原标题：胡汉舟：上半年能源供应保持稳定 清洁能源消费占比显著提升

上半年，能源产业高质量发展和高水平安全统筹推进，国内能源生产总体平稳，能源进口保持稳定，能源供应保障基础进一步夯实，重点领域节能降耗成效逐步显现，新能源产业快速发展，全社会能源消费继续增长，清洁能源消费占比显著提升，绿色低碳转型不断加快。

一、能源生产总体平稳

上半年，随着煤炭先进产能有序释放，能源供应保障能力进一步提升，原煤生产降幅收窄，原油生产稳定增长，天然气生产创历史新高，电力生产同比加快，能源生产总体平稳。

原煤生产基本稳定。上半年，规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，降幅较一季度收窄2.4个百分点。煤炭生产布局持续优化，八成以上原煤由山西、内蒙古、陕西和新疆供应。

油气生产稳定增长。油气稳产增产形势良好，供应保障能力稳步提升。上半年，规模以上工业原油产量1.07亿吨，同比增长1.9%；规模以上工业天然气产量1236亿立方米，创历史同期新高，同比增长6.0%。

电力生产保障有力。电力安全保供平稳有序，清洁电力保持快速增长。上半年，规模以上工业发电量4.4万亿千瓦时，同比增长5.2%，较上年同期加快1.4个百分点。其中，火电增长1.7%，水电、核电、风电和太阳能发电分别增长21.4%、0.1%、6.9%和27.1%。清洁电力快速增长。上半年，来水恢复，水电大幅增长；太阳能发电装机容量持续增加，发电量继续保持高速增长。目前，规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁电力占比达32.2%，较上年同期提高2.3个百分点。

二、能源进口保持稳定

能源进口领域，国际合作不断深化，来源多元稳定；国内需求持续恢复，进口规模不断扩大。根据海关总署快讯数据，上半年，进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%，较一季度回落1.4个百分点；进口天然气6465万吨，同比增长14.3%，回落8.5个百分点；进口原油27548万吨，同比下降2.3%，一季度为增长0.7%。

三、清洁能源消费占比显著提升

初步测算，上半年全社会能源消费总量同比增长4.7%左右，较一季度放缓约0.5个百分点。国家支持非化石能源发展政策效应逐步显现，新能源消费快速增长，用能结构持续改善，天然气、水核风光电等清洁能源消费比重较上年同期提高2.2个百分点，能源绿色化清洁化底色进一步凸显。

（作者系国家统计局能源统计司司长）

(责编：杨曦、陈键)
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