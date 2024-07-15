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汤魏巍：工业生产总体平稳向好 高质量发展持续推进

2024年07月15日10:53 | 来源：国家统计局
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原标题：汤魏巍：工业生产总体平稳向好 高质量发展持续推进

今年以来，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，有效统筹国内国际两个大局，积极推动新型工业化，全国规模以上工业生产延续去年四季度以来较快增长态势，工业品出口逐月加快，企业利润保持增长，制造业高端化、智能化、绿色化发展步伐加快，高质量发展持续推进，工业经济运行总体保持平稳向好态势。

一、工业生产较快增长，出口逐月加快，利润保持增长

工业生产保持较快增长。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，其中一、二季度分别增长6.1%、5.9%，延续去年四季度以来较快增长态势。三大门类中，制造业增加值增长6.5%，增速高于全部规模以上工业0.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.0%，增速与全部规模以上工业持平；采矿业增长2.4%。

超九成行业和地区、超六成产品保持增长。上半年，41个工业大类行业中，39个行业增加值同比增长，增长面为95.1%；31个地区中，29个地区增加值同比增长，增长面为93.5%。广东、江苏、山东、浙江四个工业大省增速分别为6.0%、8.6%、8.5%、8.0%，对全国规模以上工业生产增长的贡献超四成。在统计的619种主要工业产品中，415种产品产量同比增长，增长面为67.0%。

工业品出口累计增速逐月加快。上半年，全国规模以上工业企业出口交货值同比增长3.3%，增速较1—5月份加快0.3个百分点，累计增速年内逐月加快。分季度看，二季度规模以上工业企业出口交货值同比增长5.2%，增速较一季度加快4.4个百分点，自2023年二季度以来连续5个季度保持回升态势。

工业企业利润保持增长。工业生产保持较快增长，工业品出厂价格持续回升，共同推动企业营收增速回升、利润保持增长。1—5月份，规模以上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比1—4月份加快0.3个百分点，连续2个月加快；利润总额同比增长3.4%，延续年初以来的增长态势。41个工业大类行业中，有32个行业利润同比增长，占78.0%，行业增长面比1—4月份扩大2.4个百分点。

二、产业结构不断优化，制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快

装备制造业“压舱石”作用进一步增强。上半年，规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，增速高于全部规模以上工业1.8个百分点；增加值占全部规模以上工业的比重为33.3%，较一季度提升1.5个百分点，“压舱石”作用进一步增强。主要装备行业中，电子、汽车行业较快增长，增速分别为13.3%、9.8%，对上半年全部规模以上工业增长的贡献近三成，是拉动工业增长的重要力量。上半年，“甬舟号”盾构机组装完成，空间环境地面模拟装置正式运行，大功率重型燃气轮机样机顺利下线，全球首个超大单机容量海上风电场并网发电，第五代LNG船“绿能瀛”号成功交付，一系列重大装备建造完成或投入使用，为工业经济高质量发展注入新活力。

制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快。高技术制造业引领高端化。上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速高于全部规模以上工业2.7个百分点，较一季度加快1.2个百分点；增加值占全部规模以上工业的比重为15.8%，较一季度提高0.6个百分点。其中，电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业两位数增长，增速分别为12.5%、10.0%。数字产品制造业赋能智能化。上半年，通信终端设备制造、集成电路制造、显示器件制造等数字产品制造行业增加值两位数增长，增速分别为18.0%、16.5%、16.3%；主要数字产品集成电路、服务机器人、液晶显示屏、智能手机、工业机器人产量均较快增长，增速分别为28.9%、22.8%、19.1%、11.8%、9.6%。新能源产业加速绿色化。上半年，新能源汽车产业链保持较快增长，新能源汽车产量同比增长34.3%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%。光伏产业链增势良好，主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量分别增长55.4%、43.6%、42.8%，终端产品太阳能电池产量增长17.8%。

总体上看，上半年工业经济运行平稳向好，但也要看到，当前外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，二季度以来工业生产增速有所放缓，企业盈利水平仍然较低，工业经济持续回升向好面临一定挑战。下阶段，要进一步落实党中央、国务院决策部署，把高质量发展要求贯穿到新型工业化全过程，在转方式、调结构、提质量、增效益上狠下功夫，努力扩大制造业有效投资，加快形成新质生产力，不断巩固和增强工业经济回升向好态势。

（作者系国家统计局工业统计司司长）

(责编：杨曦、陈键)
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