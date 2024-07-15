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王贵荣：全国夏粮获得丰收 农业生产总体平稳

2024年07月15日10:53 | 来源：国家统计局
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原标题：王贵荣：全国夏粮获得丰收 农业生产总体平稳

上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门持续加大农业生产支持力度，毫不松懈抓紧抓实粮食生产，全国夏粮获得丰收，畜牧业生产稳定发展，农产品价格稳中略降，农业经济总体平稳。

一、全国夏粮获得丰收

2024年，全国夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加。夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤，增长2.5%。

夏粮播种面积保持稳定。2024年，全国夏粮播种面积3.99亿亩，比上年增加6.8万亩，总体保持稳定。其中，小麦播种面积3.46亿亩，增加47.5万亩，增长0.1%。国家继续出台一系列强农惠农政策，充分调动农民种粮和地方抓粮的积极性，各地严格落实粮食安全党政同责，通过开发利用冬闲田、调整种植结构等方式，充分挖掘面积潜力。冬小麦主产区播期土壤墒情总体适宜，基本实现适期播种。

夏粮单产有所增加。2024年，全国夏粮单产375.2公斤/亩，比上年增加9.0公斤/亩，增长2.5%。其中，小麦单产399.1公斤/亩，增加10.0公斤/亩，增长2.6%。夏粮播种以来，主产区小麦返青拔节、孕穗抽穗、灌浆乳熟等关键生长期光热充足，农业灾害偏轻发生，气象条件总体有利于小麦生长发育和产量形成。各地深入推进高标准农田建设，持续改善生产条件，发展农业社会化服务，积极推进粮食单产提升工程，多数省（区、市）夏粮单产增加。河南、陕西上年受“烂场雨”影响单产下降，今年实现恢复性增长，单产分别增加28.5公斤/亩和8.3公斤/亩。南方部分地区春节前后受雨雪冰冻天气影响，麦苗叶片不同程度受冻，单产略有下降。

二、畜牧业生产稳定发展

上半年，全国猪牛羊禽肉产量4712万吨，同比增加29万吨，增长0.6%。其中，猪肉、羊肉产量有所下降，牛肉、牛奶、禽肉、禽蛋产量稳定增加。

生猪出栏同比减少，存栏环比有所增加。上半年，全国生猪出栏36395万头，同比减少1153万头，下降3.1%；猪肉产量2981万吨，减少51万吨，下降1.7%。二季度末，全国生猪存栏41533万头，同比减少1984万头，下降4.6%，环比增加684万头，增长1.7%。其中，能繁母猪存栏4038万头，同比减少259万头，下降6.0%，环比增加46万头，增长1.1%。

牛羊生产较为稳定，牛奶产量供应充足。上半年，全国肉牛出栏2140万头，同比增加50万头，增长2.4%；牛肉产量328万吨，增加12万吨，增长3.9%；牛奶产量1856万吨，增加62万吨，增长3.4%。全国羊出栏14084万只，同比减少452万只，下降3.1%；羊肉产量221万吨，减少2万吨，下降0.9%。二季度末，全国牛存栏10204万头，同比下降2.9%，环比增长0.9%。全国羊存栏32074万只，同比下降3.9%，环比下降0.5%。

家禽生产稳步发展，禽肉禽蛋产量增加。上半年，全国家禽出栏76.0亿只，同比增加4.1亿只，增长5.7%；禽肉产量1182万吨，增加70万吨，增长6.3%；禽蛋产量1703万吨，增加45万吨，增长2.7%。二季度末，全国家禽存栏63.2亿只，同比略降0.1%，环比增长3.5%。

三、农产品价格同比下降

上半年，全国农产品生产者价格总水平同比下降3.2%，其中，一季度下降3.9%，二季度下降2.9%。分类别看，农业产品价格同比下降3.0%，林业产品价格上涨2.6%，饲养动物及其产品价格下降4.4%，渔业产品价格下降2.9%。分品种看，谷物价格同比下降4.8%，其中，小麦下降2.5%，稻谷上涨2.0%，玉米下降12.0%；油料下降2.7%，水果下降8.9%，蔬菜下降1.6%；生猪上涨1.4%，活牛、活羊分别下降16.0%、9.5%，活家禽、禽蛋分别下降3.3%、10.6%。

6月份，农产品集贸市场价格环比稳中略降。分品种看，粮食价格稳中略降，其中，玉米价格环比上涨0.8%，小麦下降1.7%，大豆下降0.5%。受供求关系影响，生猪价格连续四个月上涨，6月环比上涨10.4%；活牛价格环比下降1.9%。蔬菜价格多数下降，水产品价格微降，水果价格略涨。

总体看，上半年，我国夏粮取得丰收，农业经济平稳运行，为稳定全年粮食生产，巩固和增强经济回升向好态势奠定了坚实基础，但也要看到，前期黄淮海部分地区受干旱影响，近期长江中下游出现持续强降雨天气，对农业生产可能带来不利影响。下阶段，要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，持续加大农业生产支持力度，科学有效防灾减灾，切实推进农业经济高质量发展。

（作者系国家统计局农村社会经济调查司司长）

(责编：杨曦、陈键)
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