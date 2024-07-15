原标题：张毅：上半年居民收入和消费实现稳定增长

上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，国民经济运行平稳，就业形势总体稳定，居民收入实现稳定增长，消费支出持续恢复。

一、居民收入实现稳定增长，农村居民收入增速持续快于城镇居民

上半年，全国居民人均可支配收入20733元，比上年同期名义增长5.4%；扣除价格因素，实际增长5.3%。随着低基数效应的消退，上半年居民收入增速有所回落，与今年一季度相比，名义增速和实际增速分别回落0.8和0.9个百分点。分城乡看，城镇居民人均可支配收入27561元，比上年同期名义增长4.6%，扣除价格因素，实际增长4.5%；农村居民人均可支配收入11272元，比上年同期名义增长6.8%，扣除价格因素，实际增长6.6%。农村居民人均可支配收入名义和实际增速分别快于城镇居民2.2和2.1个百分点，城乡居民人均可支配收入之比由上年同期的2.50降至2.45。

工资性收入和经营净收入增长是支撑居民收入稳定增长的主要因素。上半年，工业稳定增长，服务业持续恢复，居民就业形势总体稳定。全国居民人均工资性收入11950元，比上年同期增长（以下如无特别说明，均为名义增长）5.8%，快于全国居民收入增速0.4个百分点。分城乡看，城镇居民和农村居民人均工资性收入比上年同期分别增长4.9%和7.3%。据全国农民工监测调查，二季度末外出务工农村劳动力规模18997万人，比上年同期增长1.6%；外出务工农村劳动力月均收入4828元，比上年同期增长3.9%。上半年，受居民旅游出行明显增多、批发零售业和住宿餐饮业等经营形势良好带动，居民经营净收入增长较快。全国居民人均经营净收入3235元，比上年同期增长6.4%，快于全国居民收入增速1.0个百分点。分城乡看，城镇居民和农村居民人均经营净收入比上年同期分别增长6.4%和6.3%。其中，受乡村旅游市场持续升温带动，农村居民人均第三产业经营净收入比上年同期增长11.5%。

转移净收入和财产净收入保持增长。上半年，在各类保民生政策支持下，全国居民人均转移净收入3768元，比上年同期增长5.0%。分城乡看，城镇居民和农村居民人均转移净收入比上年同期分别增长4.1%和6.6%。受领取养老金人数增加和基础养老金标准上调带动，居民人均养老金或离退休金比上年同期增长8.9%。各地积极落实各类政策性补贴发放，人均社会救济和补助收入增长5.5%。上半年，全国居民人均财产净收入1780元，比上年同期增长2.1%。

二、居民消费支出持续恢复，服务性消费支出保持较快增长

上半年，全国居民人均消费支出13601元，比上年同期名义增长6.8%；扣除价格因素，实际增长6.7%。居民消费增速继续快于收入，上半年居民人均消费支出名义和实际增速均快于人均可支配收入增速1.4个百分点。全国平均消费率从上年同期的64.8%提高到65.6%。分城乡看，城镇居民人均消费支出16780元，比上年同期名义增长6.1%，扣除价格因素，实际增长6.0%；农村居民人均消费支出9197元，比上年同期名义增长7.6%，扣除价格因素，实际增长7.4%。

从消费支出结构看，食品烟酒、衣着、交通通信、教育文化娱乐、其他用品及服务增长较快。上半年，居民人均食品烟酒支出增长7.8%，主要是居民饮食服务支出增长17.0%；衣着支出增长8.1%；交通通信支出增长11.6%，其中交通支出增长12.2%，通信支出增长9.7%；教育文化娱乐支出增长11.2%，主要是各地积极创新消费场景，打造文娱旅游等新消费增长点，旅游出行、文化娱乐等消费更加活跃，带动文化娱乐支出增长17.0%；受旅馆住宿支出增长较快带动，其他用品及服务支出增长13.8%。另外，居住、生活用品及服务、医疗保健支出分别增长1.9%、2.2%和4.2%。

服务性消费支出保持较快增长。今年以来，服务消费场景活跃，服务消费潜力不断释放，带动居民服务性消费支出较快增长。上半年，全国居民人均服务性消费支出6200元，同比增长9.2%，快于居民人均消费支出增速2.4个百分点，占居民消费支出比重为45.6%，比上年同期上升1.1个百分点。

同时也要看到，与一季度相比，上半年居民收入和消费增速有所回落，居民消费能力和消费信心有待进一步提升。下阶段，要持续做好稳就业工作，强化居民增收举措，推动居民收入和消费持续稳定增长。

（作者系国家统计局住户调查司司长）

(责编：杨曦、陈键)

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