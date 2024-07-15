人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

王萍萍：上半年就业形势总体稳定

2024年07月15日10:56 | 来源：国家统计局
小字号

原标题：王萍萍：上半年就业形势总体稳定

今年以来，国民经济运行总体平稳，稳就业、促就业一揽子政策持续发挥效应，城镇调查失业率保持平稳，二季度失业率较一季度和上年同期均有所回落，非农就业人数增加，各月就业保持稳定。

一、城镇调查失业率同比下降，31个大城市失业率低于全国整体水平

上半年，全国城镇调查失业率均值为5.1%，较上年同期下降0.2个百分点。其中，一季度失业率均值为5.2%，同比下降0.3个百分点；二季度失业率均值为5.0%，环比、同比均下降0.2个百分点。4月份，随着生产经营旺季的到来，就业人员增加，失业率回落至5.0%，环比下降0.2个百分点；5、6月份，就业总体平稳，失业率保持在5.0%的水平。上半年，31个大城市城镇调查失业率均值为5.0%，较上年同期下降0.6个百分点。其中，二季度失业率均值为4.9%，环比下降0.1个百分点，同比下降0.6个百分点。大城市就业稳中向好，4、5月份失业率环比回落，6月份持平为4.9%，低于全国城镇整体水平，同比降幅也更为明显。

二、本地户籍劳动力失业率稳中有降，农民工失业率基本稳定

上半年，本地户籍劳动力失业率均值为5.2%，失业率自春节后呈逐步下降趋势。二季度失业率均值为5.1%，环比下降0.3个百分点，同比持平。其中，4月份失业率为5.1%，环比下降0.2个百分点，5月份持平，6月份进一步降至5.0%，较上年同期低0.1个百分点。二季度，外来农业户籍劳动力（主要是进城农民工）失业率均值为4.6%，环比下降0.1个百分点，同比下降0.4个百分点。4月份，随着春节后外出求职的农民工逐步找到工作，失业率回落至4.5%，环比下降0.5个百分点，5月份持平，6月份升至4.7%，但仍较上年同期低0.2个百分点。

三、非农就业和城镇就业人数增加，部分服务行业就业同比增长较快

从同比看，二季度制造业就业人数基本稳定，服务业就业明显增长，特别是住宿和餐饮业、批发和零售业、文化体育和娱乐业、租赁和商务服务业等行业就业同比增幅较大，带动全国非农就业人数和城镇就业人数有所增加。二季度，非农就业人数同比增长0.2%，城镇就业人数同比增长0.8%，这为城镇失业率同比下降奠定了基础。从季度环比看，与一季度相比，二季度全国非农就业和城镇就业人数分别增长1.0%和2.3%。从二季度各月看，虽然不同行业就业人数月度之间有增有减，但非农就业人数总体基本稳定，因此失业率保持平稳。

在经济运行总体平稳的同时，稳就业政策持续发力，降低失业保险费率、稳岗返还等政策延续实施，重点群体就业支持着力强化，困难群体就业帮扶和兜底保障精准有效，有力确保了就业形势稳定。但也要看到，当前就业总量压力和结构性矛盾并存，稳就业仍面临一定挑战。下一步，要继续强化就业优先政策，健全高校毕业生、农民工等重点群体就业促进机制，积极培育新的就业增长点，努力促进更高质量和更充分就业。

（作者系国家统计局人口和就业统计司司长）

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上半年国民经济运行总体平稳 稳中有进
　　人民网北京7月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，2024年上半年，国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。 初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。…
2024年上半年国内生产总值616836亿元 同比增长5.0%
　　人民网北京7月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，初步核算，2024年上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。 分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部