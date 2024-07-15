原标题：王萍萍：上半年就业形势总体稳定

今年以来，国民经济运行总体平稳，稳就业、促就业一揽子政策持续发挥效应，城镇调查失业率保持平稳，二季度失业率较一季度和上年同期均有所回落，非农就业人数增加，各月就业保持稳定。

一、城镇调查失业率同比下降，31个大城市失业率低于全国整体水平

上半年，全国城镇调查失业率均值为5.1%，较上年同期下降0.2个百分点。其中，一季度失业率均值为5.2%，同比下降0.3个百分点；二季度失业率均值为5.0%，环比、同比均下降0.2个百分点。4月份，随着生产经营旺季的到来，就业人员增加，失业率回落至5.0%，环比下降0.2个百分点；5、6月份，就业总体平稳，失业率保持在5.0%的水平。上半年，31个大城市城镇调查失业率均值为5.0%，较上年同期下降0.6个百分点。其中，二季度失业率均值为4.9%，环比下降0.1个百分点，同比下降0.6个百分点。大城市就业稳中向好，4、5月份失业率环比回落，6月份持平为4.9%，低于全国城镇整体水平，同比降幅也更为明显。

二、本地户籍劳动力失业率稳中有降，农民工失业率基本稳定

上半年，本地户籍劳动力失业率均值为5.2%，失业率自春节后呈逐步下降趋势。二季度失业率均值为5.1%，环比下降0.3个百分点，同比持平。其中，4月份失业率为5.1%，环比下降0.2个百分点，5月份持平，6月份进一步降至5.0%，较上年同期低0.1个百分点。二季度，外来农业户籍劳动力（主要是进城农民工）失业率均值为4.6%，环比下降0.1个百分点，同比下降0.4个百分点。4月份，随着春节后外出求职的农民工逐步找到工作，失业率回落至4.5%，环比下降0.5个百分点，5月份持平，6月份升至4.7%，但仍较上年同期低0.2个百分点。

三、非农就业和城镇就业人数增加，部分服务行业就业同比增长较快

从同比看，二季度制造业就业人数基本稳定，服务业就业明显增长，特别是住宿和餐饮业、批发和零售业、文化体育和娱乐业、租赁和商务服务业等行业就业同比增幅较大，带动全国非农就业人数和城镇就业人数有所增加。二季度，非农就业人数同比增长0.2%，城镇就业人数同比增长0.8%，这为城镇失业率同比下降奠定了基础。从季度环比看，与一季度相比，二季度全国非农就业和城镇就业人数分别增长1.0%和2.3%。从二季度各月看，虽然不同行业就业人数月度之间有增有减，但非农就业人数总体基本稳定，因此失业率保持平稳。

在经济运行总体平稳的同时，稳就业政策持续发力，降低失业保险费率、稳岗返还等政策延续实施，重点群体就业支持着力强化，困难群体就业帮扶和兜底保障精准有效，有力确保了就业形势稳定。但也要看到，当前就业总量压力和结构性矛盾并存，稳就业仍面临一定挑战。下一步，要继续强化就业优先政策，健全高校毕业生、农民工等重点群体就业促进机制，积极培育新的就业增长点，努力促进更高质量和更充分就业。

（作者系国家统计局人口和就业统计司司长）

(责编：杨曦、陈键)

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