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于建勋：消费市场规模持续扩大 新型消费不断拓展

2024年07月15日10:56 | 来源：国家统计局
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原标题：于建勋：消费市场规模持续扩大 新型消费不断拓展

上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门扎实推动扩内需促消费政策落实落细，消费市场规模持续增长，基本生活类和部分升级类商品销售较好；新型消费不断发展，线上消费占比持续提高，实体新业态增势较好，服务消费保持较快增长。

一、市场销售规模持续扩大，乡村市场销售快于城镇

上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%；扣除价格因素，社会消费品零售总额实际增长3.9%。其中，商品零售额209726亿元，增长3.2%；餐饮收入26243亿元，增长7.9%。

在农村居民收入持续增长、县域商业体系建设不断推进等有利因素带动下，乡村市场销售快于城镇。上半年，城镇和乡村消费品零售额分别为204559亿元、31410亿元，同比分别增长3.6%、4.5%，乡村市场销售增速快于城镇0.9个百分点。县乡消费潜力有效释放，县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重稳步提升，占比较上年同期提高0.4个百分点。

二、多数商品类值同比增长，基本生活类和升级类商品销售增势较好

从商品类值看，限额以上单位中八成以上商品类值零售额实现增长，其中基本生活类商品零售保持增长。上半年，限额以上单位吃类商品零售额同比增长9.2%；其中，粮油食品类、饮料类、烟酒类商品分别增长9.6%、5.6%和10%。穿类和日用品类商品分别增长1.3%和2.3%。

随着居民更加注重生活品质、绿色环保意识增强，以运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等为代表的升级类商品成为消费新增长点。上半年，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长11.2%、11.3%；高能效等级家电、智能家电销售实现较快增长。据汽车流通协会统计，上半年新能源汽车零售量411万辆，增长33.1%，渗透率达到41.8%。

三、网络零售占比持续提高，线下新业态较快增长

上半年，网络购物促销力度加大，网上零售持续较快增长，实物商品网上零售额同比增长8.8%；占社会消费品零售总额的比重为25.3%，比一季度提高2.0个百分点，今年以来占比持续提升。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。从与网购密切相关的邮政快递业情况看，1—5月份，全国邮政快递业务量同比增长21.6%。

商贸企业积极适应和引领消费新需求，依靠转型升级拓展市场，便利店和实体新业态商品零售增势较好。上半年，即时消费需求较为集中的便利店零售额增长较快，同比增长5.8%，比1—5月份加快0.9个百分点；品质服务好、消费体验佳的仓储会员店零售额保持两位数增长。

四、服务零售保持较快增长，出行类和数字服务消费需求不断释放

今年以来，随着促进服务消费相关政策逐步落地，市场供给不断优化，居民消费需求持续释放，带动服务消费市场较快增长。上半年，服务零售额同比增长7.5%，增速高于同期商品零售额4.3个百分点。

假日出游需求旺盛，居民出行体验提升，餐饮、交通、文旅等相关服务消费增势良好。上半年，餐饮收入同比增长7.9%，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类零售额增长较快。文化和旅游部数据显示，继春节长假出行消费大幅增长后，“五一”和端午假期国内旅游出游人次同比分别增长7.6%和6.3%，出游总花费分别增长12.7%和8.1%。数字服务消费增势稳健，通讯信息服务类零售额保持两位数增长。工业和信息化部数据显示，1—5月份，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.9%。

尽管消费市场总体保持增长态势，但要看到，消费市场恢复基础仍需巩固，居民消费能力有待进一步提升，部分大宗消费波动不稳。下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进消费品以旧换新释放消费潜能，着力增强居民消费能力，不断培育壮大消费新增长点，推动消费市场持续扩大，进一步发挥消费对经济发展的基础性作用。

（作者系国家统计局贸易外经统计司司长）

(责编：杨曦、陈键)
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