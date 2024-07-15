原标题：翟善清：固定资产投资稳定增长 调结构提质效持续发力

上半年，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕推动高质量发展，积极扩大有效投资，持续推动大规模设备更新，加大项目建设力度，激发投资活力，投资实现平稳增长。上半年，全国固定资产投资（不含农户）（以下简称全部投资）245391亿元，同比增长3.9%；扣除价格因素影响，同比增长5.6%。

一、制造业投资带动作用增强

传统产业改造升级持续推进，先进制造业加快发展，制造业投资较快增长。上半年，制造业投资同比增长9.5%，增速比全部投资高5.6个百分点；对全部投资增长的贡献率为57.5%，比一季度提高5.2个百分点。其中，消费品制造业投资增长15.8%，装备制造业投资增长11.3%，原材料制造业投资增长8.0%。制造业技改投资增长10.0%，增速高于全部制造业投资0.5个百分点。

二、基础设施投资平稳增长

今年以来，各地区积极推进增发国债项目开工建设，加快推进灾后恢复重建项目，基础设施投资保持平稳增长。上半年，基础设施投资同比增长5.4%，增速比全部投资高1.5个百分点，拉动全部投资增长1.2个百分点。其中，水利管理业投资增长27.4%，航空运输业投资增长23.7%，铁路运输业投资增长18.5%。

三、高技术产业投资增势良好

新动能新优势不断塑造，带动高技术产业投资快速增长。上半年，高技术产业投资同比增长10.6%，增速比全部投资高6.7个百分点。

上半年，高技术制造业投资同比增长10.1%，增速比制造业投资高0.6个百分点。其中，航空、航天器及设备制造业投资增长38.3%，计算机及办公设备制造业投资增长12.1%，电子及通信设备制造业投资增长9.9%。

上半年，高技术服务业投资同比增长11.7%。其中，电子商务服务业投资增长24.1%，科技成果转化服务业投资增长17.4%，研发与设计服务业投资增长14.4%。

四、设备工器具购置投资较快增长

随着大规模设备更新政策稳步实施，设备工器具购置投资呈现较快增长。上半年，设备工器具购置投资同比增长17.3%，增速高于全部投资13.4个百分点；对全部投资增长的贡献率为54.8%，比一季度提高5.8个百分点。

五、重大项目建设带动作用明显

重大项目带动作用凸显。上半年，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长8.4%，增速比全部投资高4.5个百分点，拉动全部投资增长4.5个百分点。

六、民间项目投资保持增长

今年以来，随着一系列鼓励民间投资的政策持续落地显效，民间投资的意愿和能力不断恢复。上半年，民间投资同比增长0.1%，其中，民间项目投资（扣除房地产开发民间投资）增长6.6%。分行业看，制造业民间投资增长11.5%，增速比全部制造业投资高2.0个百分点；基础设施民间投资增长5.8%，增速比全部基础设施投资高0.4个百分点。

下阶段，要继续着力扩大有效益的投资，持续有力推进“十四五”规划重大工程项目建设，加快推进传统产业改造升级，扎实推动大规模设备更新，实施好政府和社会资本合作新机制，不断激发民间投资活力。

（作者系国家统计局固定资产投资统计司司长）

(责编：杨曦、陈键)

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