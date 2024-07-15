原标题：王有捐：上半年CPI平稳运行 PPI低位回升

今年以来，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，经济运行总体平稳，生产供给稳定增长，市场需求持续恢复，消费领域价格平稳运行，生产领域价格低位回升。

一、消费领域价格运行总体平稳

上半年，CPI比上年同期上涨0.1%，一季度为持平，运行总体平稳。分月看，1月份，受上年同期对比基数较高影响，CPI同比下降0.8%；2月份，春节因素影响CPI同比上涨0.7%；3—6月份，消费市场总体供应充足，CPI同比涨幅在0.1%—0.3%之间，运行平稳。上半年，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅与一季度及上年同期相同，保持温和上涨。

工业消费品价格涨幅扩大。上半年，工业消费品价格同比上涨0.5%，涨幅比一季度扩大0.4个百分点。工业消费品中，受国际油价上行影响，国内能源价格涨幅由一季度的0.6%扩大至2.0%，影响CPI上涨约0.15个百分点，其中汽油价格上涨3.6%。扣除能源的工业消费品价格同比上涨0.1%，一季度为持平。其中，燃油小汽车价格下降5.7%，降幅比一季度收窄0.3个百分点；受国际金价上行影响，金饰品价格上涨18.8%，涨幅比一季度扩大3.2个百分点；家用纺织品和家庭日用杂品价格分别上涨2.3%和2.5%，涨幅比一季度分别扩大0.7和0.5个百分点；服装价格上涨1.7%，涨幅与一季度相同。

食品价格降幅收窄。上半年，食品价格同比下降2.7%，降幅比一季度收窄0.5个百分点。食品中，生猪产能去化效果逐步显现，猪肉价格同比从4月份开始连续上涨且涨幅逐步扩大，上半年平均同比持平，对CPI的下拉影响比一季度减少约0.09个百分点；鲜果和鲜菜价格分别下降7.8%和2.7%，合计影响CPI下降约0.24个百分点；牛羊肉、鸡蛋和禽肉类价格降幅在2.0%—9.9%之间，合计影响CPI下降约0.16个百分点；水产品和粮食价格分别上涨0.6%和0.5%。

服务价格涨幅略有回落。上半年，服务价格同比上涨0.9%，涨幅比一季度回落0.2个百分点。服务中，居民出行需求淡旺季波动明显，出行类服务价格各月波动较大，其中旅游和宾馆住宿价格上半年同比分别上涨7.0%和0.8%，涨幅比一季度分别回落3.1和2.7个百分点；家政服务价格同比上涨2.9%，涨幅比一季度略有回落；医疗服务和教育服务价格涨幅较为稳定，上半年同比均上涨1.7%。

二、生产领域价格低位回升

上半年，PPI比上年同期下降2.1%，降幅比一季度收窄0.6个百分点。分月看，PPI环比小幅波动，同比降幅先扩大后收窄。前3个月，受国内工业生产淡季等因素影响，PPI环比连续3个月下降，同比降幅由1月份的2.5%逐月扩大至3月份的2.8%；4—6月份，国际大宗商品价格波动，国内工业生产持续恢复，加之上年同期基数走低，同比降幅由4月份的2.5%收窄至6月份的0.8%。

石油、有色金属相关行业价格较快上涨。今年以来，国际原油、有色金属价格整体呈上涨态势，带动国内相关行业价格上涨。其中，石油和天然气开采业价格月度同比涨幅在3.4%—9.4%之间，上半年平均上涨6.7%，涨幅比一季度扩大2.1个百分点；精炼石油产品制造价格同比自4月份起转涨，上半年平均上涨1.2%。有色金属冶炼和压延加工业价格环比连续6个月上涨，同比自3月份转涨后，涨幅逐月扩大至6月份的11.5%，上半年平均上涨4.1%，涨幅比一季度扩大3.7个百分点，其中金冶炼、铜冶炼、铝冶炼价格分别上涨17.9%、8.7%、6.1%。

煤炭、建材、装备制造相关行业价格降幅收窄。煤炭供应总体充足，加之5、6月份电煤需求季节性增长，煤炭开采和洗选业价格上半年同比下降12.1%，降幅比一季度收窄3.2个百分点。大规模设备更新、消费品以旧换新等政策逐步落地生效，钢材市场预期有所改善，黑色金属冶炼和压延加工业价格上半年同比下降4.9%，降幅比一季度收窄0.1个百分点。房地产市场持续调整，水泥需求偏弱，水泥制造价格上半年同比下降19.0%，降幅比一季度收窄0.2个百分点。部分装备制造业价格降幅有所收窄，其中电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业价格上半年同比分别下降3.9%、2.3%，降幅比一季度分别收窄0.4、0.2个百分点；汽车制造业价格同比下降1.8%，其中新能源车整车制造价格下降4.9%，降幅比一季度收窄0.1个百分点。

部分消费品制造业价格保持上涨。消费品市场需求总体稳定，部分消费品制造业价格保持上涨态势，其中文教工美体育和娱乐用品制造业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、纺织服装服饰业、家具制造业价格同比均连续多月上涨，上半年平均分别上涨4.7%、0.9%、0.4%、0.4%。

（作者系国家统计局城市社会经济调查司司长）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经