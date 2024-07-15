人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

王有捐：上半年CPI平稳运行 PPI低位回升

2024年07月15日10:58 | 来源：国家统计局
小字号

原标题：王有捐：上半年CPI平稳运行 PPI低位回升

今年以来，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，经济运行总体平稳，生产供给稳定增长，市场需求持续恢复，消费领域价格平稳运行，生产领域价格低位回升。

一、消费领域价格运行总体平稳

上半年，CPI比上年同期上涨0.1%，一季度为持平，运行总体平稳。分月看，1月份，受上年同期对比基数较高影响，CPI同比下降0.8%；2月份，春节因素影响CPI同比上涨0.7%；3—6月份，消费市场总体供应充足，CPI同比涨幅在0.1%—0.3%之间，运行平稳。上半年，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅与一季度及上年同期相同，保持温和上涨。

工业消费品价格涨幅扩大。上半年，工业消费品价格同比上涨0.5%，涨幅比一季度扩大0.4个百分点。工业消费品中，受国际油价上行影响，国内能源价格涨幅由一季度的0.6%扩大至2.0%，影响CPI上涨约0.15个百分点，其中汽油价格上涨3.6%。扣除能源的工业消费品价格同比上涨0.1%，一季度为持平。其中，燃油小汽车价格下降5.7%，降幅比一季度收窄0.3个百分点；受国际金价上行影响，金饰品价格上涨18.8%，涨幅比一季度扩大3.2个百分点；家用纺织品和家庭日用杂品价格分别上涨2.3%和2.5%，涨幅比一季度分别扩大0.7和0.5个百分点；服装价格上涨1.7%，涨幅与一季度相同。

食品价格降幅收窄。上半年，食品价格同比下降2.7%，降幅比一季度收窄0.5个百分点。食品中，生猪产能去化效果逐步显现，猪肉价格同比从4月份开始连续上涨且涨幅逐步扩大，上半年平均同比持平，对CPI的下拉影响比一季度减少约0.09个百分点；鲜果和鲜菜价格分别下降7.8%和2.7%，合计影响CPI下降约0.24个百分点；牛羊肉、鸡蛋和禽肉类价格降幅在2.0%—9.9%之间，合计影响CPI下降约0.16个百分点；水产品和粮食价格分别上涨0.6%和0.5%。

服务价格涨幅略有回落。上半年，服务价格同比上涨0.9%，涨幅比一季度回落0.2个百分点。服务中，居民出行需求淡旺季波动明显，出行类服务价格各月波动较大，其中旅游和宾馆住宿价格上半年同比分别上涨7.0%和0.8%，涨幅比一季度分别回落3.1和2.7个百分点；家政服务价格同比上涨2.9%，涨幅比一季度略有回落；医疗服务和教育服务价格涨幅较为稳定，上半年同比均上涨1.7%。

二、生产领域价格低位回升

上半年，PPI比上年同期下降2.1%，降幅比一季度收窄0.6个百分点。分月看，PPI环比小幅波动，同比降幅先扩大后收窄。前3个月，受国内工业生产淡季等因素影响，PPI环比连续3个月下降，同比降幅由1月份的2.5%逐月扩大至3月份的2.8%；4—6月份，国际大宗商品价格波动，国内工业生产持续恢复，加之上年同期基数走低，同比降幅由4月份的2.5%收窄至6月份的0.8%。

石油、有色金属相关行业价格较快上涨。今年以来，国际原油、有色金属价格整体呈上涨态势，带动国内相关行业价格上涨。其中，石油和天然气开采业价格月度同比涨幅在3.4%—9.4%之间，上半年平均上涨6.7%，涨幅比一季度扩大2.1个百分点；精炼石油产品制造价格同比自4月份起转涨，上半年平均上涨1.2%。有色金属冶炼和压延加工业价格环比连续6个月上涨，同比自3月份转涨后，涨幅逐月扩大至6月份的11.5%，上半年平均上涨4.1%，涨幅比一季度扩大3.7个百分点，其中金冶炼、铜冶炼、铝冶炼价格分别上涨17.9%、8.7%、6.1%。

煤炭、建材、装备制造相关行业价格降幅收窄。煤炭供应总体充足，加之5、6月份电煤需求季节性增长，煤炭开采和洗选业价格上半年同比下降12.1%，降幅比一季度收窄3.2个百分点。大规模设备更新、消费品以旧换新等政策逐步落地生效，钢材市场预期有所改善，黑色金属冶炼和压延加工业价格上半年同比下降4.9%，降幅比一季度收窄0.1个百分点。房地产市场持续调整，水泥需求偏弱，水泥制造价格上半年同比下降19.0%，降幅比一季度收窄0.2个百分点。部分装备制造业价格降幅有所收窄，其中电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业价格上半年同比分别下降3.9%、2.3%，降幅比一季度分别收窄0.4、0.2个百分点；汽车制造业价格同比下降1.8%，其中新能源车整车制造价格下降4.9%，降幅比一季度收窄0.1个百分点。

部分消费品制造业价格保持上涨。消费品市场需求总体稳定，部分消费品制造业价格保持上涨态势，其中文教工美体育和娱乐用品制造业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、纺织服装服饰业、家具制造业价格同比均连续多月上涨，上半年平均分别上涨4.7%、0.9%、0.4%、0.4%。

（作者系国家统计局城市社会经济调查司司长）

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上半年国民经济运行总体平稳 稳中有进
　　人民网北京7月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，2024年上半年，国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。 初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。…
2024年上半年国内生产总值616836亿元 同比增长5.0%
　　人民网北京7月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，初步核算，2024年上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。 分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部