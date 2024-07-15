原标题：IFF与对外经贸大学签署战略合作框架协议

由国家国际发展合作署主办的全球共享发展行动论坛第二届高级别会议于近日在北京举行。在以“推动全球南方现代化：新路径、新愿景”为主题的分论坛上，国际金融论坛（IFF）与对外经贸大学举行了《战略合作框架协议》签约仪式。

据悉，双方将成立具有智库性质的联合研究院，旨在通过建立高效的管理机制、开展前沿学术研究与决策咨询服务以及举办高端学术论坛等方式，促进产学研用的深度融合与协同发展。该研究院将围绕全球治理的热点议题，包括但不限于宏观经济、数字经济、绿色发展、能源环境及气候变化等关键领域，汇聚全球专家学者，共同研究重大课题，共享研究成果。

在人才培养与交流方面，双方将共建学生实习实践基地，互设人才培养基地，开展联合培养机制，推动教学与科研深度融合。双方还将互派人才进行交流锻炼，促进科研人才与管理干部流动。

为深化与国际组织的合作与交流，双方将积极参与国际事务，共同组织或推荐精英人才参与联合国等国际组织的相关会议，阐述中国倡议，发出中国声音。双方还计划适时建立海外研究中心，汇聚全球智慧与资源，深入探讨国际经济金融合作的创新路径与解决方案，并联合培养复合型财经人才。（经济日报记者 袁勇）

(责编：董童、李源)

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