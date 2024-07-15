人民网北京7月15日电 （记者黄盛）7月15日，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行以利率招标方式开展了1290亿元逆回购操作。此外，开展1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足金融机构需求。7天逆回购和1年期MLF利率分别维持1.8%和2.5%不变。

业内人士向记者表示，因本月有1030亿元1年期MLF到期，7月MLF延续“缩量平价”续作。

中国民生银行首席经济学家温彬向记者表示，当前，在信用扩张放缓、非银资金充裕等因素影响下，资金面维持稳健宽松。

据温彬分析，7月9日，中国人民银行发布公告表示，即日起将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp，这也使得市场预期1.6%或为隔夜资金利率的隐形下界。之后，1天期债券质押式回购利率（DR001）从1.75%下行至1.64%—1.68%，R001从1.8%下行至1.7%—1.74%，二者中枢分别下行4bp、5bp。7天期债券质押式回购利率（DR007）波动相对较小，DR007全周基本在1.8%—1.82%之间，R007在1.83%—1.87%之间，略高于7天逆回购利率。整体而言，在中国人民银行的引导下，资金面维持宽松且稳定的状态。

东方金诚首席宏观分析师王青向记者表示，6月1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率均值降至2.07%，较上月下行2个基点，已连续5个月明显低于2.50%的MLF操作利率；截至7月12日，该指标均值为1.95%。这意味着当前商业银行在货币市场的融资成本较低，对MLF的操作需求下降。

王青认为，近期MLF投放量较低并非释放数量收缩信号，主要是当前银行在货币市场的批发融资成本明显低于通过MLF向央行融资的成本。三季度伴随金融“挤水分”影响逐步减弱，银行信贷投放节奏有望加快。

另据了解，6月19日，中国人民银行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上阐述了当前货币政策立场及未来货币政策框架的演进。潘功胜表示，未来可考虑明确以中国人民银行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看，7天期逆回购操作利率已基本承担了该功能。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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