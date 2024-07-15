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当前，我国即将进入“七下八上”防汛关键期，这是每年防汛形势最为严峻的时期。

“今年我国旱涝并发重发，汛旱情发生早、量级大、时间长、发展快等极端性特点更加凸显。”水利部副部长王宝恩在“七下八上”防汛关键期有关情况新闻通气会上表示，今年“七下八上”期间，我国旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，形势严峻复杂。

“预”字当先 完善预测预报预防机制

近年来，受全球气候变化和人类活动影响，极端天气事件多发频发重发。

人民网记者提问。水利部供图

“今年‘七下八上’期间，我国旱涝并发，涝重于旱，可能有台风北上，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响重。”水利部信息中心副主任钱峰答人民网记者问时表示。

在汛情方面，七大流域长江上游可能发生较大洪水，上游支流嘉陵江、中游支流汉江可能发生超警洪水；黄河中下游可能发生较大洪水，支流渭河、汾河、伊洛河、沁河、大汶河可能发生超警洪水；淮河流域沂河、沭河可能发生较大洪水，淮河干流可能发生超警洪水；海河流域漳卫河、子牙河可能发生较大洪水，大清河、永定河、北三河、滦河可能发生超警洪水；珠江流域西江可能发生超警洪水；松花江、辽河可能发生较大洪水，嫩江、黑龙江、乌苏里江可能发生超警洪水；太湖、钱塘江可能发生超警洪水。

水利部防御司司长姚文广表示，水利部坚持预防为主，迅速进入防汛关键期工作状态，严格执行防汛关键期会商研判和值班值守机制，前瞻、及时、准确做好汛情监测预报预警、会商研判、调度指挥。“严格落实堤段巡查防守责任，特别要加强超警超保河段和薄弱堤段、险工险段、堤防背水侧坑塘等地方的巡查防守，尤其重视夜间巡查防守。”

“三大体系” 提升水旱灾害防御能力

洪涝灾害多发频发，防汛任务艰巨、防御情况复杂，如何提升水旱灾害防御能力？

“我们提升水旱灾害防御能力主要靠‘三大体系’。”王宝恩表示，分别是流域防洪工程体系、雨水情监测预报体系和水旱灾害防御工作体系。

目前，我国已建成各类水库9.5万多座，5级及以上堤防约33万公里，开辟国家蓄滞洪区98处，形成了以长江三峡、黄河小浪底水库等为核心的主要流域防洪工程体系，大江大河基本上具备了防御新中国成立以来最大洪水的能力。

王宝恩介绍，通过加快构建气象卫星加测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”，实现水旱灾害防御“预”字当先、关口前移、防线外推的需求，实现延长预见期和提高预报精准度有效统一的需要。

“目前，全国各类水文测站从7万多处增加到12万多处，在有防治任务的2076个县区建成了山洪灾害监测预警平台，南、北方主要河流的洪水预报精准度分别提升到90%和70%以上。”王宝恩说。

王宝恩补充，水利部门强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，着力提升水旱灾害防御管理水平。“加强水库、水电站、水闸、蓄滞洪区等工程的联合调度，强化水库安全度汛、堤防巡查防守、中小河流洪水防御、城市内涝防御等决策部署的落实，确保调度指挥指令畅通、执行到位。”

“防住为王” 发挥流域水工程调度作用

6月18日以来，“长江2024年第1号洪水”和“长江2024年第2号洪水”相继在长江中下游和长江上游形成。如何发挥流域水工程调度作用，实现“防住为王”？

“我们坚持强化流域水工程统一联合调度，取得显著成效。”长江委副主任吴道喜表示，长江委调度三峡水库与上游干支流水库、中下游水库密切配合，充分发挥水库群联合防洪作用。

在三峡水库调度方面，将三峡水库平均入库流量24000立方米每秒拦蓄后按14000立方米每秒下泄，累计拦洪74亿立方米，占流域水库群总拦洪量的45%，有效避免长江上游涨水过程与洞庭湖、鄱阳湖洪峰遭遇。

在上游干支流水库调度方面，调度金沙江和雅砻江流域水库群拦洪23亿立方米，将金沙江来水由近10000立方米每秒削减至6000立方米每秒左右下泄；调度乌江构皮滩、思林、沙沱、彭水水库拦洪10亿立方米，避免乌江中下游彭水县城水位超警戒。

在中下游水库调度方面，湖南省调度洞庭湖控制性水库拦洪37亿立方米；江西省调度柘林水库拦洪16亿立方米，避免下游永修县城被淹；湖北省调度富水水库拦洪4.7亿立方米，避免下游阳新县城被淹；安徽省调度水阳江港口湾水库拦洪，避免新河庄站发生超保证洪水。

数据显示，通过调度水工程，减少蓄滞洪区分洪和洲滩民垸运用的灾害损失约520亿元，减淹耕地约260万亩，避免转移约200万人，防洪减灾效益显著。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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