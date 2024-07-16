原标题：亚太6E通信卫星投入运营

科技日报北京7月15日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团所属中国长城工业集团获悉，7月15日，国产首颗全电推通信卫星——亚太6E在香港圆满通过了卫星在轨技术验收评审和地面系统最终技术验收评审，标志着该卫星完成在轨测试，正式投入运营。

据悉，这是全球首颗从低地球轨道到地球同步轨道全自主实现轨道转移的通信卫星。其成功投入运营，对于实现卫星平台高承载、低成本，提升我国通信卫星平台国际竞争力，以及实现卫星全自主轨道提升和长期在轨自主工作，提升我国卫星平台智能自主水平，均具有重要意义。

2023年1月13日，西昌卫星发射中心，亚太6E通信卫星与独立推进舱组合体由长征二号丙运载火箭成功发射升空。同年1月23日，卫星与组合体分离后，通过其自带的霍尔/离子两套电推进系统自主变轨，2024年6月10日抵达同步轨道并定点于测试轨位。

抵达地球同步轨道后，该卫星在轨测试工作顺利开展，2024年7月9日完成第一阶段在轨测试工作后重新定点于134°E工作轨位，与亚太6C/亚太6D三星共位运行。7月15日完成在轨测试大纲规定的全部测试项目，亚太6E通信卫星有效载荷工作正常，性能良好，与地面测试结果相符，满足合同指标和在轨使用要求，平台配置的霍尔/离子两套四台电推进系统均满足位保使用要求。

亚太6E通信卫星由中国航天科技集团五院采用东方红三号E卫星平台研制，是该款平台的首发星。该卫星项目是中国长城工业集团向国内外用户提供的第13个通信卫星在轨交付项目，由香港亚太星联卫星有限公司运营并委托香港亚太通信卫星有限公司测控管理。

(责编：杨曦、陈键)

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