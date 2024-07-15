人民网北京7月15日电 （记者许维娜）2024中国互联网大会期间，人工智能（AI）再次成为热门话题，众多厂商积极探索人工智能在互联网领域的深度应用，也带来了众多让人眼前一亮的创新成果。

中国互联网协会理事长尚冰回顾了中国互联网三十年的辉煌历程，强调了中国互联网在全球范围内的领先地位与卓越成就。他认为，当前互联网应用正处于蓬勃发展的黄金时期，多项关键指标领跑全球，为经济社会发展注入了强劲动力。

在“十年之约”圆桌论坛环节，360集团创始人周鸿祎同搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳共话互联网的行业发展及风口趋势。周鸿祎认为，没有互联网的发展就没有今天人工智能的发展，而人工智能又进一步为互联网应用重塑带来新的革命性机会，大模型将掀起新一轮工业革命，互联网应用都会被重塑。张朝阳认为，我们正处在AI的风暴眼和中心地带，传播和营销也进入了全新领域，无论是品牌宣传还是带货，都要立足于一个账号矩阵，以及账号产生的“病毒式传播”，这是营销界的新形态。

据IDC最新预测，到2024年底，全球将涌现超过5亿个新应用，这一数字相当于过去40年应用总数的总和，彰显了AI技术对企业发展的深远影响。在此背景下，以大语音模型为基础的AI应用如雨后春笋般涌现，正逐步构建起AI时代企业宣传推广的账号矩阵新生态。

中国工程院院士、中国互联网协会专家咨询委员会主任邬贺铨在主旨报告中强调了AI Agent（智能体）作为大模型落地载体的关键作用。他认为，国内外科技巨头纷纷布局智能体领域，搭建各自的智能体开发平台，以推动AI技术的广泛应用与商业化进程。

面对AI时代的汹涌浪潮，“.手机”域名注册管理机构副总裁李晖在会上提出了创新性的解决方案。他表示，“.手机”域名通过多家生态资源，依托统一的底层开发架构，能够为企业快速搭建专属的智能体，有效破解人才、技术、资金等难题，确保企业紧抓AI时代红利。同时，“.手机”中文顶级域名作为企业的统一入口，不仅实现了对企业智能体等多平台应用直达，还提升了用户体验与品牌传播效率。

李晖还表示，随着人工智能从“百模大战”向“应用为王”的加速转变，智能体作为AI的核心应用，正逐步构建起日益丰富的应用场景、清晰的商业逻辑与完善的应用生态。这一变革不仅推动了人工智能技术的落地应用，更为企业降本增效、转型升级提供了强大的驱动力。

与会嘉宾纷纷表示，当前阶段，人工智能正经历从“百模大战”到“应用为王”的战略性转变。智能体作为AI技术的核心应用，其应用场景日益广泛、商业逻辑更加明晰、应用生态日趋成熟。这一转变不仅使人工智能从抽象的字符数据走向具象化，更逐渐转化为推动企业实现降本增效的新质生产力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经